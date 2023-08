WhatsApp: ecco la nuova interfaccia per le chiamate di gruppo

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare per lo sviluppo di nuove funzionalità da mettere al servizio degli utenti, fra cui il blocco schermo con password, di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Non mancano tuttavia operazioni di perfezionamento relative ad alcune delle possibilità già presenti su WhatsApp, come ad esempio le chiamate di gruppo che, secondo le ultime anticipazioni in rete, saranno ancora più intuitive ed immediate.

Novità per le chiamate di gruppo su WhatsApp

A fornire maggiori dettagli in merito ci ha pensato, come sempre, lo staff di WABetaInfo che, in un recente post, ha condiviso i seguenti screenshot riferiti a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.17.16:

Come si può osservare dalle immagini, la sezione posizionata nella parte bassa dell’interfaccia indica ora il tipo di chiamata in corso, ponendo l’accento sulla presenza della crittografia end-to-end. Tuttavia, le novità non si fermano qui: la caratteristica più significativa è rappresentata dall’introduzione di un nuovo pulsante, che consente di aggiungere velocemente uno o più contatti alla chiamata di gruppo. Finora, quest’ultima operazione non risultava facilmente accessibile: grazie all’ormai prossima user interface, il tutto potrà essere completato nel giro di pochi secondi.

Attualmente, la rinnovata interfaccia per le chiamate di gruppo è accessibile solo per un gruppo selezionato di tester che hanno installato l’ultima beta per Android. Nei prossimi giorni, la grafica dovrebbe essere aggiornata anche per gli altri membri del medesimo circuito e, a seguito dell’immancabile periodo di prova, verranno inclusi tutti coloro che abitualmente utilizzano il client ufficiale. Come sempre, vi terremo informati su questa e su tutte le altre nuove funzioni in arrivo su WhatsApp: sappiate che le sorprese non sono finite.