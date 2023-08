WhatsApp: alcuni di voi possono già utilizzare il multi-account

In un nostro precedente articolo relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.13.5, abbiamo condiviso dettagli relativi ad una nuova caratteristica in fase di sviluppo: il multi-account. Tale funzionalità consente di aggiungere ulteriori account all’interno della stessa applicazione.

Tuttavia, grazie all’ultima versione beta di WhatsApp per Android, precisamente la 2.23.17.8, un selezionato gruppo di tester ha finalmente l’opportunità di sperimentare il multi-account già a partire ora.

Multi-account su WhatsApp: come funziona

Il sempre attento staff di WABetaInfo non manca di condividere in anteprima gli screenshot riguardanti tutte le prossime novità in arrivo su WhatsApp, come appunto il multi-account:

Come puoi osservare nell’immagine, WhatsApp sta mettendo a disposizione di una ristretta cerchia di beta tester la possibilità di includere più di un account sfruttando la medesima applicazione installata sul dispositivo. Per fruirne, qualora l’opzione risultasse già attiva, basterebbe cliccare sull’icona mostrata a destra del codice QR. Tramite lo stesso menu si potrà facilmente passare da un profilo all’altro ed eventualmente disconnettersi da uno fra quelli memorizzati.

Una novità che sicuramente renderà più agevole ed immediata la gestione di diverse chat di WhatsApp, sia per quanto riguarda la vita privata e sia in riferimento al contesto lavorativo. Il tutto da un unico device e sfruttando una sola applicazione. Gli step da seguire saranno quelli che ormai conosciamo: disponibilità a breve per tutti gli utenti beta e, in seguito alla naturale fase di test, rilascio del multi-account anche in favore di chi utilizza la versione ufficiale di WhatsApp.