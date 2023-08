Come creare una community su Whatsapp

WhatsApp è l’applicazione per messaggiare che permette non solo di avviare conversazioni individuali, ma anche di creare gruppi e community. WhatsApp offre la possibilità di creare e partecipare a gruppi, ovvero chat collettive in cui si possono scambiare messaggi con più persone contemporaneamente. Ma non solo, quando i gruppi sono troppo limitativi corre in aiuto, la funzionalità Community, che consente di raggruppare i gruppi in base a temi o categorie comuni.

Cos’è una community su WhatsApp

Una community su WhatsApp è una raccolta di gruppi che hanno un argomento o un obiettivo in comune, può contenere fino a 50 gruppi oltre alla bacheca e ogni gruppo può avere fino a 256 membri, mentre la bacheca può avere fino a 5000 membri. Per fare qualche esempio, la community può essere utile per l’ufficio, un hobby o qualsiasi altro interesse. Le community su WhatsApp sono private e protette dalla crittografia end-to-end, garantisce che solo i partecipanti possano leggere i messaggi scambiati. Ma non solo, nella community i numeri di telefono dei partecipanti sono nascosti, per una privacy e una sicurezza maggiore. Infine, è possibile segnalare abusi, bloccare account indesiderati e abbandonare le community di cui non si vuole far parte.

Come funziona una community su WhatsApp

Una community su WhatsApp funziona come un contenitore di gruppi correlati tra loro. Per accedere a una community, bisogna essere invitati da un amministratore o da un membro esistente. In un secondo momento è possibile anche creare un nuovo gruppo all’interno della community, con il permesso degli amministratori. Alla creazione della community è possibile inserire un nome, un’immagine e una descrizione. I gruppi sono aperti a tutti i membri della community, che possono entrare e uscire liberamente, inviare messaggi di testo, audio, immagini, video, documenti e altro. La bacheca invece è uno spazio dedicato agli amministratori della community per inviare messaggi a tutti i partecipanti, serve per comunicare informazioni importanti o urgenti a tutti i membri della community. Sulla bacheca solo gli amministratori della community possono inviare messaggi, gli altri membri della community, possono solo leggere i messaggi ma non rispondere.

Come creare una community su WhatsApp

Creare una community è molto semplice, in quanto nella pagina principale è presente proprio la sezione “Community”. Nel dettaglio, per creare una community su WhatsApp è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’applicazione di WhatsApp;

Selezionare “Community” in basso al centro;

Selezionare “Crea una community”;

Premere “Inizia”;

Inserire nome, descrizione e immagine;

Confermare con “Crea community”;

Selezionare “Aggiungi gruppi” e scegliere se creare nuovi gruppi o aggiungere gruppi esistenti alla community.

Terminare con “Crea” per completare la creazione della community.

Tra i dettagli da inserire nelle informazioni è presente il nome della community, ma ha un limite di 24 caratteri che può essere superato. La descrizione che serve per comunicare ai partecipanti di cosa si parla, per questo è consigliato un riassunto esaustivo degli argomenti tratti o lo scopo della community. Per creare un nuovo gruppo bisogna inserire il nome del gruppo e opzionalmente l’immagine e la descrizione. Invece, per aggiungere un gruppo già esistente bisogna essere amministratori del gruppo in questione per poterlo selezionare. Infine, il limite dei gruppi da aggiungere è 50 gruppi oltre alla bacheca.

Eliminare una community su WhatsApp

La community può essere eliminata in pochi e semplici passaggi, anche se è importante specificare che prima va disattivata. Il primo passo, infatti, quello della disattivazione della Community su WhatsApp, per procedere è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’app di WhatsApp;

Selezionare Community, in basso al centro;

Scegliere la community da eliminare;

Aprire la community;

Aprire la community; Selezionare “Altre info”;

Scorrere in basso;

Selezionare “Disattiva community”.

A questo punto è possibile terminare l’operazione con l’eliminazione vera e propria, per farlo è necessario aprire la chat, premere sul nome, scorrere nel menu fino in fondo e selezionare “Elimina gruppo”.

Attenzione, è necessario precisare che eliminare una community è un’azione che non può essere annullata in nessun modo, verranno infatti eliminati tutti i sottogruppi e le chat associate. Nello specifico verranno i gruppi verranno scollegati dalla community. Inoltre, la bacheca verrà chiusa, di conseguenza gli amministratori non potranno più inviare messaggi alla community. Infine, i partecipanti non potranno accedere alle informazioni presenti sulla community come l’elenco degli amministratori e dei gruppi.

Community su WhatsApp: I vantaggi

Una community su WhatsApp offre diversi vantaggi rispetto ai gruppi tradizionali, tra cui: