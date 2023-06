WhatsApp: arriva il supporto MULTI-ACCOUNT, come su Instagram

Possiedi più di un account WhatsApp? Allora sarai felice di conoscere le novità dell’ultimo aggiornamento beta per Android. Secondo quanto riferito da WABetaInfo, l’app di messaggistica starebbe ottimizzando il supporto multi-account.

Questo significa che, molto presto, sarà possibile passare da un profilo all’altro sullo stesso dispositivo e con estrema facilità. La nuova funzione ricalca quanto già visto su un’altra piattaforma di casa Meta, vale a dire Instagram.

Un solo dispositivo per gestire più account di WhatsApp

In sostanza, mediante il pop-up situato in basso rispetto all’interfaccia, verranno mostrati gli account di WhatsApp già memorizzati e sarà eventualmente possibile aggiungerne ulteriori in un secondo momento:

Tutti i nuovi account verranno salvati nel dispositivo e potranno essere disconnessi in qualunque momento. L’aggiunta del supporto multi-account potrebbe essere vantaggiosa qualora gestissi differenti numeri di lavoro e privati, non rendendosi necessario portare con sé più apparecchi o controllare le varie chat da molteplici postazioni (smartphone, tablet e pc).

L’aggiornamento del supporto multi-account segue il rilascio della Companion Mode, per iOS e Android, che consente di utilizzare lo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro telefoni. Al momento non ci sono informazioni precise circa le tempistiche di rilascio sull’applicazione ufficiale ma, come sempre, vi terremo informati su questa e su tutte le altre novità di WhatsApp.