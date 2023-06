Instagram: potrete aggiungere anche la MUSICA alle vostre NOTE

Periodo molto intenso per gli sviluppatori di Instagram che, nonostante il duro lavoro per mettere in piedi un temibile avversario per Twitter, continuano ad arricchire alcune delle funzionalità già presenti sull’app.

A breve, gli utenti potranno includere una clip musicale di 30 secondi nelle loro Note, aggiungendovi anche una breve didascalia. In questo modo, gli amici saranno in grado di ascoltare uno snippet della canzone.

Le Note sono state introdotte per la prima volta su Instagram nel mese di dicembre. Con un limite di 60 caratteri, questa funzione è stata concepita per fornire un ulteriore strumento di interazione (principalmente testuale), in aggiunta ai classici post ed alle Storie. L’integrazione della musica ha l’aria di essere un omaggio ai messaggi di AIM, ma in una veste rinnovata: potrai collegare e condividere effettivamente la canzone che stai ascoltando, anziché limitarti a pubblicare solo il titolo e l’artista.

Ad apprezzare particolarmente le Note è il pubblico degli adolescenti: secondo Instagram, i giovanissimi sono soliti pubblicarle ad una velocità dieci volte superiore rispetto agli altri utenti. Ora, grazie a questo nuovo aggiornamento, possono condividere con gli amici la loro canzone preferita, o il brano del momento, invece di limitarsi alla semplice digitazione di un messaggio.

Le Note sono il segno tangibile del nuovo approccio adottato da Instagram, che sta investendo in prodotti basati su testo (ed ora, anche musica) con l’obiettivo di competere con altre rinomate piattaforme, tra cui la sopracitata Twitter. L’aggiornamento sarà gradualmente disponibile per tutti gli utenti di Instagram, con il roll-out che dovrebbe completarsi entro i prossimi giorni.