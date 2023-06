WhatsApp: la condivisione dello schermo arriva anche su Windows

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione su Windows, precisamente il 2.2322.1.0, tramite il canale beta ufficiale del Microsoft Store. Presenti diverse nuove funzionalità, fra cui la condivisione dello schermo in videochiamata.

Attualmente, tale possibilità è disponibile solo per alcuni beta tester selezionati. Si tratta di un’aggiunta molto attesa e sicuramente sarà apprezzata dagli utenti di WhatsApp che utilizzano l’applicazione nativa di Windows.

Come condividere lo schermo su WhatsApp per Windows

Vi mostriamo lo screenshot che, prontamente, è stato condiviso dai colleghi di WABetaInfo e che, per l’appunto, chiama in causa WhatsApp Beta per Windows:

In precedenza, come già da noi specificato nel corso di un precedente articolo di fine maggio, la funzione di condivisione dello schermo in videochiamata era stata rilasciata in via sperimentale per un gruppo ristretto di utenti che avevano installato WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.11.19 e sono stanti in molti a riconoscerne fin da subito l’estrema utilità.

Qualora risultasse attiva per il tuo account WhatsApp su Windows, non dovrai fare altro che cliccare sull’apposito pulsante disponibile nella zona inferiore durante la videochiamata. Una volta selezionata tale opzione, ti verrà chiesto se desideri condividere una finestra specifica o l’intero contenuto dello schermo con tutti i partecipanti alla videochiamata.

È importante notare che potrai anche condividere il tuo schermo con le persone che partecipano alla chiamata utilizzando dispositivi mobili. Per stoppare la condivisione sarà invece sufficiente selezionare il pulsante “Interrompi condivisione schermo”. Si raccomanda inoltre di fare attenzione ai file presenti sullo schermo, per non rischiare che informazioni private o dati sensibili vengano mostrati a terzi.

Come già precisato, la funzione di condivisione dello schermo è ora disponibile per alcuni beta tester che installeranno l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Windows, già rilasciato sul Microsoft Store, ma non abbiamo alcuna informazione relativa alle tempistiche necessarie perché questa nuova possibilità raggiunga anche la versione stabile del servizio.