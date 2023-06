WhatsApp: ecco i videomessaggi da 60 secondi (già visti su Telegram)

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nelle ultime versioni beta per iOS e Android, grazie a cui gli utenti avranno modo di condividere brevi video della durata massima di 60 secondi.

Attualmente, questa possibilità è disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester su WhatsApp, ma nelle prossime settimane verrà progressivamente estesa ad un pubblico sempre maggiore.

Come inviare videomessaggi su WhatsApp

A scovare la novità è stato, come sempre, lo staff di WABetaInfo. Dopo aver installato la versione 23.12.0.71 di WhatsApp Beta per iOS, disponibile su TestFlight, e l’aggiornamento 2.23.13.4 di WhatsApp Beta per Android, tramite il Google Play Store, è emerso che alcuni fortunati beta tester sono ora in grado di registrare ed inviare videomessaggi ai loro contatti.

Per verificare se hai già la possibilità di registrare videomessaggi con il tuo account WhatsApp, puoi seguire il metodo più semplice e veloce: basta toccare il pulsante del microfono nella barra di chat durante una qualsiasi conversazione. Se il pulsante si trasforma in un’icona della videocamera, significa che puoi registrare ed inviare videomessaggi fin da subito.

Quando invii o ricevi un messaggio video, puoi ingrandirlo con un semplice clic in corrispondenza di esso e riuscirai anche ad ascoltare il relativo audio. È importante notare che dovresti chiedere al destinatario di aggiornare la sua versione di WhatsApp perché quest’ultimo possa ricevere correttamente il contenuto che hai provveduto a registrare per lui.

I messaggi video inviati tramite WhatsApp si distinguono per la loro immediatezza, essendo registrati e condivisi in tempo reale. Questo li differenzia dai video preregistrati, che possono essere memorizzati ed inviati in seguito. Quando i destinatari ricevono un videomessaggio, hanno la certezza che sia stato registrato in quel momento: insomma, una garanzia di autenticità.

È importante sottolineare che i messaggi video godono di crittografia end-to-end, per una maggiore privacy. Sebbene non sia possibile inoltrare direttamente i messaggi video tramite WhatsApp, è comunque possibile salvarli utilizzando la registrazione dello schermo, poiché i video non vengono inviati utilizzando la modalità di singola visualizzazione: per cui, occhio a ciò che inviate.