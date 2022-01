Vivo Y21e è ufficiale: è il device da acquistare sotto i 200€?

Giusto qualche giorno fa vi avevamo parlato di un leak su Vivo Y21e che ne svelava le caratteristiche più importanti, e in queste ore il colosso cinese ha ufficialmente presentato il nuovo smartphone di fascia economica che si va a posizionare come diretto concorrente di un altro device molto interessante: il nuovo Realme 9i.

Vivo Y21e: caratteristiche e design

Vivo Y21e può contare su un design ormai classico per i device con un prezzo inferiore ai 200 euro: notch a goccia con cornici sufficientemente ottimizzate. Il pannello flat è di tipo LCD da 6.51 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel; purtroppo, però, non troviamo il supporto ai 90 Hz di frequenza di aggiornamento, che invece si fermano ai classici (e ormai superati) 60 Hz.

Sul retro la scocca in policarbonato dispone di un'isola fotografica squadrata posizionata nell'angolo superiore sinistro con un sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2 e un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4. La fotocamera frontale è invece da 8 MP e supporta le foto in HDR e alcuni filtri di bellezza.

Il device di Vivo può contare sul processore Qualcomm Snapdragon 680 con 3 GB di RAM e 64 GB di spazio interno; la personalizzazione Android introduce anche la possibilità di estendere virtualmente la RAM del telefono di 0.5 GB. Piuttosto capiente la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W, mentre come OS troviamo il caro e vecchio Android 11.

Prezzo e disponibilità

Vivo Y21e è disponibile fin da subito in India al prezzo di 12.990 rupie indiane, circa 150 euro al cambio, nelle colorazioni Midnight Blue e Diamond Glow. Non abbiamo informazioni circa un eventuale lancio anche per l'Europa.