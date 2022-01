Vivo Y21e: ecco il design del nuovo budget phone

Vivo Y21e rappresenta lo sforzo del colosso cinese di posizionarsi con ancora più forza all'interno del settore mobile di fascia media/media-bassa, e in queste ore un leak ne svela il design e una buona parte delle specifiche tecniche. Da quel possiamo apprendere dalle informazioni pubblicate in rete, Vivo Y21e ruoterà attorno al processore mobile Qualcomm Snapdragon 680: si tratta di un SoC estremamente popolare all'interno di questa categoria di smartphone, già presente su Realme 9i, POCO M4 Pro 4G e altri device di fascia media.

Scopriamo le specifiche e il design di Vivo Y21e in un inedito leak

Il design fa riferimento a uno smartphone di fascia media in tutto e per tutto: troviamo un display con cornici sufficientemente ottimizzate e l'immancabile notch a goccia con fotocamera frontale da 13 MP. Il leak indica che lo smartphone potrà contare sulla presenza di Android 12 – brava, Vivo – e sul supporto alla ricarica rapida a 18 W. Posteriormente possiamo notare una fotocamera posizionata nell'angolo superiore sinistro con tre sensori, di cui almeno uno di tipo ultra grandangolare e uno per gli scatti macro.

Purtroppo non si hanno ulteriori informazioni circa la RAM a disposizione, la batteria, lo spazio interno e la connettività, però è altamente probabile che il device sia munito di una porta USB Type-C, jack audio da 3.5 mm e sensore di sblocco integrato nel tasto di accensione.