Realme 9i è ufficiale: ecco il nuovo medio gamma economico

A distanza di qualche giorno dall'ultimo leak circa le specifiche e il design di Realme 9i, in queste ore il colosso cinese ha ufficialmente annunciato il nuovo smartphone di fascia media Realme 9i. Com'era stato anticipato in lungo e in largo nelle ultime settimane, il device di Realme si presenta come uno smartphone adatto ai giovani alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme 9i: caratteristiche e design

Rispetto al modello precedente Realme 8i, la versione del 2022 presenta un nuovo design e una scheda tecnica più prestante. Frontalmente è munito di un display LCD IPS da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole da 16 MP nell'angolo superiore sinistro e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Posteriormente, invece, la scocca in policarbonato presenta un'isola rettangolare con una fotocamera tripla costituita da un sensore principale da 50 MP, un sensore macro da 2 MP, un sensore bianco e nero da 2 MP e un flash LED dual tone.

Al di sotto della scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680, lo stesso di cui dispone il nuovissimo OPPO A36, accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1; interessante notare la disponibilità della funzione che permette di incrementare di 5 GB il quantitativo di RAM sfruttando lo spazio interno. L'autonomia conta su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, mentre come sistema operativo troviamo Android 11 con la Realme UI 2.0.

Il device, secondo la roadmap ufficiale di rilascio di Android 12 con la Realme UI 3.0, riceverà il nuovo OS di Google durante il mese di luglio.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme ha un costo pari a circa 25o euro al cambio nell'unica versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno.