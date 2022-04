Vivo X80 come se fosse ufficiale, ecco tutte le specifiche

Dopo la conferma che Vivo X80 Pro con il SoC MediaTek Dimensity 9000 sarà più performante di quello con lo Snapdragon 8 Gen 1, in queste ore un nuovo leak pubblicato dal sempre ben informato Ishan Agarwal ha svelato la specifiche complete di Vivo X80 nella sua interezza; lo stesso era accaduto anche alla variante Vivo X80 Pro qualche giorno fa.

Con tutta probabilità Vivo X80 monterà un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione 1080p con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole centrale da 32 MP, cornici estremamente ottimizzate e il sensore di impronte integrato.

Tutte le specifiche di Vivo X80 a pochi giorni dal lancio: leak epico

Sotto la scocca non può mancare un processore di fascia alta che, secondo il leaker, sarà l’ottimo MediaTek Dimensity 9000 in questo caso accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Il pezzo forte del device sarà a tutti gli effetti sul retro, dove ci attende una fotocamera tripla così costituita: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.75, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore telescopico da 12 MP con zoom ottico 2x. Il tutto verrebbe alimentato da una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo, mentre come OS è quasi certa la presenza di Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Vivo X80 Full Specs ➡️



Dimensity 9000

12GB LPDDR5, 256GB/512GB UFS 3.1

4500mAH

80W Wired Charging

6.78” 1080p 120Hz AMOLED 388 PPI

32MP Front Camera

50MP Main 1/1.56” F/1.75 Aperture

12MP Portrait Telephoto

12MP Ultrawide

165×75.2×8.3mm

205g

Optical In-Screen FPS

OriginOS Ocean pic.twitter.com/Tn2hDPHvM6 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 22, 2022

Come ben sappiamo il nuovo smartphone Android verrà presentato quest’oggi in Cina, ma il leaker ha voluto rovinare la sorpresa giusto a poche ore dal lancio ufficiale. Continuate a seguirci per scoprire tutti i dettagli ufficiali su Vivo X80, Vivo X80 Pro e Vivo X80 Pro+ non appena saranno svelati.