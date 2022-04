Vivo X80 Pro con Dimensity 9000 batte lo Snapdragon 8 Gen 1?

Dopo il leak di ieri che ha praticamente svelato quasi tutti i dettagli sulla scheda tecnica di Vivo X80 Pro, in queste ore scopriamo che le varianti con i processori MediaTek Dimensity 9000 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sono state scovate sul database di Geekbench.

La famosa piattaforma di benchmark ha messo nero su bianco quanto il processore MediaTek non solo sia riuscito a ricucire il gap con i chip Qualcomm di fascia alta, ma riesca addirittura a garantire prestazioni superiori (e non di poco).

Vivo X80 Pro con MediaTek Dimensity 9000 è più potente di quello con lo Snapdragon 8 Gen 1

Vivo X80 Pro con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, riconoscibile con il codice prodotto V2185A, ha raggiunto un punteggio in single-core e multi-core rispettivamente pari a 1202 e 3627; di contro, la variante con processore MediaTek Dimensity 9000, etichettata con il codice prodotto V2186A, si è spinta ben oltre agguantando un punteggio in single-core e multi-core rispettivamente di 1248 e 4191.

Ovviamente queste indicazioni non ci svelano come il device si comporterà nell’utilizzo quotidiano, ma certifica che il SoC di MediaTek è in grado di offrire prestazioni superiori a quelle dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Scheda tecnica (RUMOR)

Vivo X80 Pro dovrebbe montare un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione 2K con sensore di impronte ultrasonico, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamera punch hole. Sotto il cofano, oltre ai due processori sopracitati, dovrebbero essere presenti 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless, e Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Infine, ci sono grandi aspettative anche per il comparto fotografico: Vivo X80 Pro dovrebbe montare un modulo posteriore con quattro fotocamere costituite da un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.57, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore telescopico da 12 MP e un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e zoom digitale 60x.