APPENA 165€ su eBay per POCO M6 Pro: display 120Hz, cam da 64MP e mega batteria

Per quanto questa offerta di eBay su POCO M6 Pro possa sembrare quasi incomprensibile per quanto sia vantaggiosa, ti assicuriamo che è tutto vero. Il potentissimo budget phone Android è attualmente in vendita al prezzo scioccante di appena 165€ grazie al codice coupon “PIT10PERTE2024” del valore di 18,34 euro.

Per quanto sia super conveniente dal punto di vista economico, lo smartphone Android a marchio POCO è pronto per sorprenderti sotto tutti i punti di vista assicurandoti un’esperienza di utilizzo sempre al top.

Acquista subito POCO M6 Pro in vendita su eBay ad appena 165€ con codice coupon

Ti starai chiedendo cosa potresti mai aspettarti da un device così conveniente, ma la verità è che POCO M6 Pro non ha nulla da invidiare ai mediogamma da 4-500€ attualmente in vendita online. Entrando nel merito, lo smartphone a marchio POCO monta un eccellente pannello AMOLED da 6.67 pollici a 120Hz per immagini e video sempre ad elevata risoluzione e con animazioni fluidissime, mentre sotto il cofano trova posto un potente processore octa-core MediaTek Helio G99-Ultra con 8-256GB di memoria interna e una super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Se il comparto hardware è quindi assolutamente in pari con i mediogamma Android più blasonati, la stessa cosa si può dire anche dal punto di vista fotografico; POCO M6 Pro, infatti, è pronto a stupirti con un modulo triplo capeggiato da un sensore principale da 64MP con OIS.

Non farti scappare per nulla al mondo l’occasione d’oro di quest’oggi su eBay sull’eccellente e potentissimo budget phone a marchio POCO; ricorda di inserire il codice coupon “PIT10PERTE2024” in fase di acquisto per usufruire dello sconto di 18,34€.