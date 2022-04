Vivo X80 Pro, ecco tutte le specifiche prima del lancio

Il tipster Ishan Agarwal ha svelato ai colleghi di 91mobiles le specifiche complete di Vivo X80 Pro a pochi giorni dal lancio ufficiale che, lo ricordiamo, avverrà giorno 25 aprile in Cina assieme ai modelli Vivo X80 e Vivo X80 Pro+.

In base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, il modello Vivo X80 Pro sarà a tutti gli effetti un device di fascia alta che non avrà nulla da temere da altri smartphone di questa fascia, anzi.

Tutte le specifiche di Vivo X80 Pro prima della presentazione del 25 aprile

Frontalmente sarà presente un pannello AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 300 Hz, sensore di impronte ultrasonico integrato nel display, una fotocamera punch hole e cornici estremamente sottili. Sulla carta si tratta di uno tra i migliori display disponibili sul mercato, ma bisogna attendere le prime conferme “sul campo” per capire effettivamente come si comporta nell’utilizzo quotidiano.

Sotto il cofano non può che trovare posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con ben 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 256/512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1; anche in questo il meglio che si può richiedere da uno smartphone di fascia alta, a cui Vivo avrebbe aggiunto anche un singolare sistema di raffreddamento per cercare di contenere la problematica gestione termica del processore di Qualcomm. Vivo X80 Pro non potrebbe chiamarsi top di gamma senza un comparto fotografico di alto livello: in questo caso troviamo un modulo quadruplo con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.57, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore telescopico da 12 MP e un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e zoom digitale 60x.

Chiude il tutto una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless, Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean e dimensioni e peso rispettivamente pari a 164.6 × 75.3 × 9.1 mm e 220 grammi.