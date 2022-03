Vivo X80 Pro leak: Dimensity 9000, display a 120 Hz e molto altro

In queste ore un inedito leak svela alcuni dettagli della probabile scheda tecnica di Vivo X80 Pro, il nuovo smartphone di fascia alta/premium del colosso cinese in arrivo nelle prossime settimane. Il leaker @Shadow_Leak, infatti ha pubblicato un tweet in cui svela buona parte della scheda tecnica del device mettendo in evidenza i dettagli più importanti del telefono.

Secondo queste informazioni, Vivo X80 Pro sarà costituito da un pannello da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ o Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, leggermente curvo sui lati e con fotocamera frontale punch hole.

Vivo X80 Pro si svela in un nuovo leak: ecco la probabile scheda tecnica

Sotto la scocca è atteso il processore MediaTek Dimensity 9000 – sembra che solo Vivo X80 Pro+ sfrutterà invece il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -, 6/8 Gb di RAM e 128/256 GB di spazio interno. Molto probabilmente la versione standard monterà 6 GB di RAM con 128 GB di spazio interno, con solo il modello più costoso con il top delle specifiche tecniche.

Dal punto di vista fotografico, oltre al processore NPU già integrato su Vivo X70 Pro+, il device dovrebbe montare un sensore principale Sony IMX789 da 50 MP con supporto OIS e apertura f/1.4, un sensore ultra grandangolare Sony IMX663 da 12 MP, un sensore telescopico Sony IMX663 da 12 MP con zoom ottico 2x e un sensore periscopico Sony IMX663 da 12 MP con zoom ibrido 10x e “zoom code” 60x; frontalmente si parla di un sensore da 32 MP. Munito di Android 12 con la personalizzazione di Vivo e una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo da 80W, Vivo X80 Pro dovrebbe arrivare sul mercato a circa 500 euro al cambio.

Nelle ultime ore Vivo è sulla bocca di tutti per via dei nuovi leak su Vivo X Fold, il tanto chiacchierato primo smartphone pieghevole del colosso cinese il cui design sembra molto ispirato a quello di OPPO Find N. In base alle ultime informazioni pubblicate in rete su Vivo X Fold, sembra che il device possa montare un display esterno OLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre il display interno avrebbe una diagonale da 8 pollici e una risoluzione Quad HD+ sempre con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Tutto questo per dire che per Vivo i prossimi mesi saranno piuttosto importanti: non solo dovrà colpire l’interesse del pubblico con un foldable di qualità con caratteristiche singolari, ma dovrà anche riuscire a spodestare i nuovi top di gamma di Xiaomi, Samsung e OnePlus che stanno sempre più facendo parlare di loro.