Vivo X Fold si mostra per la prima volta in un render

Torniamo a parlare nuovamente di Vivo X Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, a seguito di un nuovo leak pubblicato in rete dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station che riguarda un inedito render del device. Secondo le informazioni a disposizione del leaker, il design di Vivo X Fold è quello che ci si aspetta da un device pieghevole: una struttura a libro con il display esterno e il retro del device.

Se il render dovesse confermarsi corretto, Vivo X Fold arriverà sul mercato con un display esterno con i lati lunghi curvi e una fotocamera punch hole centrale.

Un render svela il probabile design di Vivo X Fold

I lati esterni mostrano la presenza di un tasto di accensione/spegnimento, il bilanciere del volume e un ulteriore tasto di cui non è ben chiara la funzione – forse serve per attivare rapidamente la fotocamera come sulla serie Xperia di Sony? Posteriormente possiamo notare un modulo fotografico piuttosto imponente: l'isola fotografica occuperebbe la quasi totalità della larghezza del telefono e sarebbe costituita da quattro sensori e un flash LED. Entrambi i display, inoltre, dovrebbero integrare sensori a ultrasuoni per lo sblocco del telefono con l'impronta digitale; questo dettaglio ci suggerisce la probabile presenza di pannelli OLED per entrambi i display.

In base alle ultime informazioni leak pubblicate in rete riguardanti la scheda tecnica, Vivo X Fold è atteso con un display OLED esterno da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; il display interno, in questo caso da 8 pollici, dovrebbe spingersi fino alla risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento anche in questo caso da 120 Hz. Evidentemente munito del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, si vocifera che la fotocamera posteriore sia così costituita: sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 48 MP, sensore telescopico da 12 MP con zoom 2x e sensore periscopico da 8 MP con zoom 5x.

Per quanto riguarda la batteria è probabile la presenza di un modulo da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo da 80W e ricarica rapida in wireless da 50W.