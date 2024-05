Apple Watch SE a 199€?! MINIMO STORICO per lo smartwatch della mela!

Non è il momento di perder tempo! Se hai sempre desiderato un Apple Watch, non esiste momento migliore per accaparrarsene uno. Con lo sconto del 31%, Amazon stabilisce il prezzo più basso di sempre per Apple Watch SE, facendolo crollare ad appena 199,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple Watch SE

Il modello di Apple Watch SE in sconto si presenta con una cassa in alluminio color mezzanotte e un cinturino “Sport” dello stesso tono, offrendo un look sofisticato che si adatta a ogni occasione, sia sportiva che formale.

Questo smartwatch offre funzioni innovative per monitorare il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e persino per fornire un elettrocardiogramma (ECG) molto dettagliato.

Ovviamente, si integra armoniosamente con l’ecosistema Apple, permettendoti di sbloccare il tuo Mac, localizzare dispositivi smarriti, effettuare pagamenti con Apple Pay e molto altro ancora. E se hai un iPhone, resterai sempre connesso a quest’ultimo, gestendo messaggi, telefonate, musica, podcast e interagendo con Siri in modo semplice e intuitivo.

Per gli appassionati di sport e fitness, l’Apple Watch SE diventa un inseparabile compagno di allenamenti, grazie all’app che traccia i tuoi progressi in una vasta gamma di discipline sportive. Inoltre, con 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+, hai accesso a un’ampia selezione di allenamenti guidati da istruttori esperti.

Con un display Retina LTPO OLED da 1,78 pollici con Force Touch, un processore Apple S5, un altimetro, un giroscopio e accelerometro per il rilevamento del movimento, un sensore di luce ambientale e una batteria che dura fino a 18 ore, l’Apple Watch SE ha tutto quello che desideri in uno smartwatch.

Prendi subito il tuo Apple Watch SE al prezzo più basso mai visto su Amazon: solo 199,00€ al posto dei classici 289,00€!