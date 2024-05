Samsung Galaxy Watch5 Pro in SCONOTO del 56% ADESSO su Amazon

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch di qualità superiore oggi puoi fare il colpaccio, ma devi fare in fretta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 221 euro circa, invece che 499 euro.

Come puoi vedere adesso siamo di fronte a uno sconto gigantesco del 56% che abbatte il prezzo originale e ti fa risparmiare la bellezza di 278 euro sul totale. Davvero una promozione da non farsi scappare. Con questo fantastico wearable puoi tenere sotto controllo il tuo corpo come mai prima. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: l’eccellenza scende a buon prezzo

Chiaramente questo è uno dei migliori smartwatch in commercio, non certo un prodotto entry level, per cui non ci si può aspettare di spendere poco. Tuttavia per quello che otterrai la cifra è molto bassa, certamente inferiore al suo prezzo di listino.

Questa è la versione con cassa in acciaio da 45 mm e display da 1,4 pollici. Possiede un comodissimo cinturino in silicone che risulta anche molto robusto ma non fa sudare il polso. Ha il GPS integrato e tantissime funzione per fare sport. È resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità ed è dotato di un microfono e un altoparlante per le chiamate.

Insomma una vera forza della natura che oggi, in promozione speciale, puoi avere a molto meno. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 221 euro circa, invece che 499 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.