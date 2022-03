Vivo X Fold sarà il primo foldable con doppio sensore a ultrasuoni?

Vivo X Fold, il nuovo e inedito smartphone pieghevole del colosso cinese, torna nuovamente a far parlare di sé in questo caso per la presenza di un doppio sensore a ultrasuoni sotto il display.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate su Weibo dal blogger @Feiwei, sembra che il team di ingegneri di Vivo abbia deciso di integrare questa soluzione nel primo foldable della compagnia.

Vivo X Fold monterà un doppio sensore ultrasonico

Nell'immagine condivisa su Weibo è possibile vedere Vivo X Fold sprovvisto del display esterno e interno con tanto di doppio sensore ultrasonico. Secondo Feiwei, questa soluzione sarebbe di gran lunga più apprezzata e anche più semplice da utilizzare rispetto al sensore di sblocco laterale presente invece su molti foldable – ricordiamo che sia OPPO Find N che Samsung Galaxy Z Fold3 dispongono di un sensore di sblocco laterale.

In queste ore il nuovo smartphone di Vivo è stato immortalato in una foto dal vivo mentre era utilizzato da un uomo all'interno della metropolitana. Sebbene l'immagine non sia ad alta risoluzione, è possibile notare l'assenza della classica piega centrale che invece troviamo in molti smartphone pieghevoli come quelli di Samsung. Proprio come OPPO Find N, sembra che anche Vivo sia riuscita a realizzare una particolare cerniera che assicura un'estensione completa del display senza creare increspature nel punto in cui il display “poggia” sulla cerniera.

Le ultime indiscrezioni circa le specifiche di Vivo X Fold parlano di un display OLED esterno da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, e un display interno da 8 pollici a risoluzione Quad HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Molto probabilmente sarà presente il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e un modulo fotografico quadruplo costituito da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore telescopico da 12 MP con zoom 2x e un sensore periscopico da 8 MP con zoom 5x.

Infine, sembra “confermata” la presenza di una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless; restiamo in attesa di scoprire quando il device sarà presentato e soprattutto a che prezzo.