Vivo X Fold: una foto leak dal vivo svela un display senza piega

Dopo le ultime indiscrezioni circa la probabile scheda tecnica di Vivo X Fold e sul suo ipotetico design, il tanto chiacchierato primo smartphone pieghevole del colosso cinese è nuovamente protagonista di un leak che questa volta lo riprende in una foto dal vivo mentre viene utilizzato evidentemente fuori dai laboratori Vivo.

Come si era vociferato in rete nelle scorse settimane, lo smartphone Vivo avrebbe dalla sua un design tutto sommato in linea con gli altri foldable già disponibili sul mercato ma con una importante novità per quanto riguarda la cerniera centrale.

Ecco Vivo X Fold ripreso in una foto dal vivo leak

Proprio come OPPO Find N, infatti, con tutta probabilità anche Vivo X Fold sarà uno tra i pochissimi foldable al mondo a non presentare la famosa piega centrale del display: un “difetto” spesso visibile in altri modelli di smartphone pieghevoli.

Il display sembra quasi completamente flat e neppure il parziale riflesso della luce nella parte inferiore del device mette in evidenza l'eventuale piega dovuta alla cerniera di chiusura verticale.

Ricordiamo ancora una volta la probabile scheda tecnica del device secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete: display OLED esterno da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un display interno da 8 pollici, possibilmente sempre OLED, ma con una risoluzione maggiore Quad HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Come processore non può che esserci il potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mentre per quanto riguarda il modulo fotografico si vocifera questa composizione: sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 48 MP, sensore telescopico da 12 MP con zoom 2x e sensore periscopico da 8 MP con zoom 5x.

Infine, con tutta probabilità Vivo X Fold monterà una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless. Non ci sono indicazioni circa l'eventuale data di lancio né il prezzo: evidentemente avremo modo di scoprire anche queste informazioni nel corso dei prossimi giorni grazie a nuovi leak e indiscrezioni che non mancheremo di pubblicare.