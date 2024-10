Torna la più richiesta offerta Iliad a 7,99€, per nuovi e già clienti

A partire da oggi, martedì 8 ottobre, Iliad ha ricominciato a proporre l’offerta Iliad Flash 150 a 7,99 euro al mese, sia per i nuovi clienti, con o senza richiesta di portabilità, e sia per alcuni già clienti.

Questa vantaggiosa tariffa, che a parità di prezzo prende il posto dell’offerta Iliad Giga 120, sarà disponibile fino alle ore 17 del prossimo 5 novembre, salvo eventuali proroghe.

Offerta Iliad Flash 150: cosa prevede e come attivarla

Come di consueto, l’offerta può essere attivata online, attraverso il sito ufficiale di Iliad, oppure recandosi presso i punti vendita fisici autorizzati.

L’offerta Iliad Flash 150 prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a chiamate illimitate verso numerazioni internazionali di vari paesi, inclusi USA e Canada. Un altro punto di forza è senza dubbio la possibilità di utilizzare 150 Giga di traffico dati in 4G+: ideale per chi ha bisogno di una grande quantità di dati per la navigazione sul web, lo streaming e l’intrattenimento.

Per quanto riguarda il Roaming UE, i clienti che attiveranno l’offerta Iliad Flash 150 avranno a disposizione 9 Giga di traffico dati mensili utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea, garantendo la connettività anche durante i viaggi all’estero. Questo quantitativo di dati in roaming è valido fino al 31 dicembre 2024, salvo modifiche.

Il costo di attivazione della nuova SIM Iliad è di 9,99 euro, a cui si aggiunge il primo canone mensile anticipato di 7,99 euro. Gli interessati potranno attivare la SIM richiedendo un nuovo numero o effettuando la portabilità da un altro operatore accedendo all’area clienti.

Come detto, la medesima possibilità viene messa al servizio anche degli attuali utenti della compagnia: in questo caso, l’offerta Iliad Flash 150 è disponibile come upgrade gratuito a patto che il piano tariffario di partenza abbia un costo inferiore a 7,99 euro al mese, offrendo così la possibilità di passare ad un’offerta più ricca senza costi aggiuntivi.