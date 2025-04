Tim, aumenti fino a 1,99€ per queste offerte: puoi evitarli con un SMS

Tim, a partire dalla data del 7 maggio, perfezionerà una serie di aumenti che riguarderanno alcune specifiche offerte ricaricabili, con incrementi fino ad 1,99 euro al mese.

Questo adeguamento fa parte di una serie di modifiche progressive per l’anno in corso e rientra in una strategia di Tim che, secondo quanto comunicato agli investitori, continuerà anche durante i prossimi tre anni.

Rimodulazione Tim: come evitare l’aumento di prezzo dell’offerta

I clienti coinvolti, dallo scorso 3 aprile, hanno già iniziato a ricevere un SMS informativo personalizzato. Per evitare l’aumento, sarà possibile aderire a un’offerta speciale Tim che mantiene invariato il costo mensile ed include 2 Giga di traffico dati aggiuntivo rispetto al piano attuale. Per attivare quest’alternativa, basterà inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “CONFERMO ON”, entro il 30 aprile. Non essendo possibile rispondere direttamente all’SMS ricevuto, si renderà necessario comporne uno nuovo.

Invece, i clienti Tim che intendono accettare l’aumento potranno, in base alla comunicazione ricevuta, scegliere un’opzione per arricchire la propria offerta: potranno ottenere 50 Giga extra di traffico dati mensile oppure abilitare la rete 5G Ultra. Per attivare queste opzioni, bisognerà inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON” per il traffico dati extra o “5G ON” per la connessione ultraveloce. Questi vantaggi resteranno attivi finché il cliente manterrà invariata la propria offerta.

TIM, come da tradizione ormai, ha giustificato l’aumento con la necessità di adeguarsi alle nuove condizioni di mercato, senza però specificare quali offerte saranno effettivamente coinvolte. Ricordiamo inoltre che il cliente non intenzionato ad accettare la modifica potrà tranquillamente recedere dal contratto con Tim o cambiare operatore, senza costi o penali, come previsto dalla normativa vigente.

Questa nuova rimodulazione si inserisce in una politica già adottata in passato dalla compagnia, volta a bilanciare i costi di gestione e gli investimenti sulle reti. Ad ogni modo, se l’intenzione dell’utente fosse quella di evitare l’aumento ma di continuare a mantenere Tim come operatore principale, l’offerta alternativa allo stesso costo rappresenta di sicuro la soluzione più interessante.