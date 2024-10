Vodafone: torna a grande richiesta la super offerta da 6,99 euro

A partire dallo scorso 2 ottobre, la compagnia sta riproponendo l’offerta Vodafone Silver da 6,99 euro al mese, riservata ad alcuni ex clienti che nel frattempo sono passati ad un altro operatore.

Questa strategia, conosciuta come campagna winback, mira proprio a riconquistare i “vecchi” utenti proponendo loro un’offerta allettante tramite comunicazione via SMS.

Offerta Vodafone Silver: cosa prevede e come attivarla

L’offerta Vodafone Silver include nello specifico 100 Giga in 5G, minuti ed sms illimitati, oltre a minuti di chiamate internazionali verso numerosi Paesi, e segue una serie di iniziative simili già proposte nei mesi precedenti.

Vodafone ha personalizzato queste promozioni per ogni utente, indicando una scadenza precisa nell’SMS ricevuto. Per aderire, l’ex cliente potrà scegliere tra due modalità: recarsi in un negozio fisico oppure attivare l’offerta online tramite un link contenuto nel messaggio. Nel caso dell’attivazione online, bisognerà inserire il proprio numero di telefono e successivamente si riceverà un codice via SMS per completare l’acquisto della SIM. La spedizione della scheda è gratuita e il pagamento avverrà tramite carta di credito o conto corrente.

La campagna winback di Vodafone si rivolge solo a quegli ex clienti che avevano espresso il consenso a ricevere comunicazioni commerciali prima di cambiare operatore ed include la possibilità di attivare l’offerta sia su credito residuo che tramite il sistema Smart Pay, che utilizza carta di credito o IBAN per l’addebito. In alcuni casi, come già successo lo scorso luglio, l’offerta prevede anche il blocco del prezzo per 24 mesi: tuttavia, questa opzione non è stata esplicitamente menzionata nei recenti SMS.

L’offerta Vodafone Silver di ottobre 2024, oltre ai 100 Giga in 5G ed agli sms, include minuti illimitati in Italia e verso la Romania, 1000 minuti verso Vodafone Albania e chiamate internazionali verso Paesi come USA, Canada, Cina e molti altri. Il costo di attivazione della SIM è di 2,01 euro: con l’aggiunta del primo mese anticipato, la spesa iniziale ammonta a 9 euro.