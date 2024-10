Nuove offerte Wind Tre con giga illimitati per internet no stop

Dallo scorso 27 settembre, Wind Tre ha lanciato le nuove offerte solo dati per i suoi attuali clienti, ampliando la gamma MIA con le opzioni MIA Super Internet e MIA Super Internet Unlimited.

Queste offerte Wind Tre, con prezzi a partire da 6,99 euro al mese, prendono il posto delle precedenti opzioni MIA Dati, proponendo pacchetti dati aggiornati e maggiori possibilità per chi necessita di ampia connettività mobile.

Offerte Wind Tre MIA Super Internet: cosa includono

L’offerta Wind Tre MIA Super Internet consente di avere 100 Giga di traffico dati con velocità 5G, al costo di 6,99 euro al mese, ma non prevede la possibilità di navigare con Giga illimitati. Una volta esauriti i 100 Giga, l’utente dovrà pagare 99 centesimi per ogni Giga aggiuntivo utilizzato giornalmente, con la navigazione che verrà bloccata fino al giorno successivo una volta raggiunto il tetto del Giga giornaliero.

Per chi cerca una maggiore flessibilità, Wind Tre propone anche le nuove offerte MIA Super Internet Unlimited 100 e MIA Super Internet Unlimited 250, entrambe con Giga illimitati ma a velocità ridotta una volta superate le rispettive soglie di 100 e 250 Giga. In questi ultimi casi, la navigazione illimitata proseguirebbe ad una velocità di 10 Mbps, permettendo comunque di svolgere attività come streaming video in HD, videochiamate e l’uso di social media senza grossi limiti. Entrambe le versioni hanno un prezzo che parte da 9,99 euro al mese e sono particolarmente indicate per chi necessita di un ampio pacchetto dati.

Le offerte possono essere attivate sia con addebito su credito residuo, in cui il costo di attivazione è gratuito, sia con il metodo Easy Pay, che comporta un costo di attivazione iniziale di 30 euro, rateizzabile in 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente sarà tenuto a completare il pagamento delle rate mancanti o a saldare l’importo restante in un’unica soluzione.

Come detto, le nuove offerte MIA Super Internet sono disponibili esclusivamente per i già clienti Wind Tre, generalmente invitati a recarsi nei punti vendita dell’operatore tramite campagne SMS personalizzate.