200 GB in 5G su rete Vodafone a meno di 10 euro con le offerte di ho. Mobile

Le nuove offerte di ho. Mobile sono l’occasione giusta per attivare una nuova tariffa con tanti Giga e un prezzo contenuto. L’offerta più interessante è quella che mette a disposizione minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G con un costo di 9,99 euro al mese. La promo è disponibile per tutti, con o senza portabilità.

Ci sono anche altre offerte, a partire da 6,99 euro al mese. L’operatore, ricordiamo, utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. Per un quadro completo sulle offerte e per attivare la tariffa desiderata (con consegna gratuita della SIM o con possibilità di richiedere la eSIM) basta visitare il sito ufficiale di ho. Mobile tramite il link qui di sotto.

Le offerte ho. Mobile di aprile 2025

Scegliere ho. Mobile significa poter contare su offerte complete e sul vantaggio garantito dalle prestazioni della rete Vodafone. Per chi vuole passare a ho. Mobile sono disponibili le seguenti offerte:

minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G al costo di 6,99 euro al mese

al costo di minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G al costo di 8,99 euro al mese

al costo di minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

al costo di minuti e SMS illimitati oltre a 250 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mese

Le offerte sono disponibili per tutti, con o senza portabilità. Il costo di attivazione è di 2,99 euro oppure di 29,99 euro (ma solo in caso di portabilità da TIM, Vodafone, Very Mobile, WINDTRE e Fastweb). C’è anche la possibilità di richiedere una eSIM.

Tutte le offerte sono ricaricabili e senza vincoli di alcun tipo. Per scegliere la tariffa da attivare basta raggiungere il sito ufficiale dell’operatore, tramite il box qui di sotto.