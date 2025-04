Kena ci ripensa: l'offerta da 4,99 euro prosegue, ma la scadenza è vicinissima

Fino al prossimo 10 aprile, salvo eventuali proroghe dell’ultimo momento (a cui ormai l’operatore ci ha abituato), alcuni clienti che provengono da compagnie selezionate potranno ancora attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online.

Questa tariffa, ribattezzata “Imperdibile” per l’occasione, mantiene il costo mensile di 4,99 euro, ma con una novità che Kena ha deciso di introdurre dallo scorso 6 marzo: è previsto un costo di attivazione di 5 euro, mentre la SIM rimane gratuita. Tuttavia, l’importo da pagare subito è di 10 euro, poiché ai 5 euro dell’attivazione si aggiunge una ricarica obbligatoria dello stesso importo, di cui solo 1 centesimo resta disponibile come credito residuo.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online

Venendo ora alla configurazione di questo interessante pacchetto, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online include nello specifico chiamate illimitate verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali, 200 SMS verso i numeri italiani e 100 GB di traffico dati alla velocità del 4G.

Un aspetto importante da tenere a mente è che l’offerta può essere attivata solo online, tramite una pagina dedicata sul sito di Kena, ed è riservata esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero da compagnie specifiche. L’elenco degli operatori incluso è piuttosto ampio (tra cui Iliad, Fastweb, Poste Mobile e molti altri MVNO), ma ci sono anche alcune esclusioni significative, come Ho Mobile e Very Mobile.

Inoltre, chi già conosce Kena sa che, in caso di mancato pagamento per credito insufficiente, il servizio non viene bloccato immediatamente. La SIM passa invece al Piano Base Kena, che permette di continuare a utilizzarla fino all’esaurimento del credito residuo.

La scadenza dell’offerta è già stata prorogata più volte e non si esclude un ulteriore rinvio. Tuttavia, chi vuole approfittarne al prezzo bloccato di 4,99 euro farebbe bene a non aspettare troppo: con Kena, le offerte “imperdibili” prima o poi finiscono davvero, e per restare sempre aggiornati vi suggeriamo di visitare con regolarità il sito ufficiale.