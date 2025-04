Passa a Kena da 5,99 euro con un mese gratis: ecco le offerte di aprile 2025

È il momento giusto per passare a Kena Mobile: l’operatore virtuale di TIM, infatti, propone diverse offerte con costi da 5,99 euro al mese e anche con la possibilità di sfruttare un mese gratis. Tutte le proposte dell’operatore sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Kena, linkato qui di sotto.

Le offerte Kena Mobile di aprile 2025

Ecco le offerte disponibili oggi per passare a Kena con portabilità del numero da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali oppure richiedendo un nuovo numero:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB al costo di 5,99 euro al mese con un mese omaggio

al costo di con minuti illimitati, 200 SMS e 230 GB al costo di 6,99 euro al mese con un mese omaggio

al costo di con minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB al costo di 7,99 euro al mese con un mese omaggio

al costo di con minuti illimitati, 200 SMS e 330 GB al costo di 9,99 euro al mese

L’elenco degli operatori compatibili comprende:

Iliad, Ho, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

In caso di portabilità da Vodafone, WINDTRE, TIM e Very Mobile, invece, è possibile richiedere:

minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB al costo di 11,99 euro al mese

Tutte le offerte Kena Mobile prevedono la possibilità di sfruttare il 4G fino a 60 Mbps e non prevedono vincoli o costi aggiuntivi. Per ottenere il massimo dei Giga, come indicato, è necessario attivare la Ricarica Automatica. È sempre possibile, inoltre, sfruttare il Roaming Like at Home per connettersi anche all’estero.

Per un quadro completo sulle promozioni e per attivare l’offerta desiderata tra quelle proposte da Kena Mobile basta seguire il link qui di sotto.