TIM One Number mette il tuo smartphone nel tuo smartwatch

Lo smartphone ha cambiato le nostre vite perché ci ha consentito di portare con noi amicizie, lavoro, contatti, informazioni e quant’altro in ogni momento della giornata, abilitando così il concetto di “always on” che rappresenta la principale rivoluzione del mobile. Tuttavia, a questo grande vantaggio si è accompagnato anche un problema: per poter usufruire di tutti questi privilegi, è necessario avere con sé uno smartphone. Inoltre, nel frattempo, gli smartphone sono passati dai 4 pollici di diagonale agli attuali 6-7, diventando sempre meno comodi da trasportare e sempre più ingombranti anche per le semplici tasche. La soluzione a questo problema arriva da TIM: si chiama One Number ed è di fatto l’inizio di una nuova era.

TIM One Number, l’inizio di una nuova era

TIM One Number è una SIM virtuale che è possibile portare sul proprio smartwatch per fare in modo che le funzioni principali di uno smartphone possano essere disponibili anche su di esso. Tutto ciò, però, non tramite la tradizionale connessione ravvicinata tra smartphone e smartwatch, ma in ottica standalone. Insomma, non sarà necessario avere lo smartwatch in tasca per ricevere una telefonata, ascoltare musica o svolgere altre funzioni già disponibili sul proprio telefono. Lo smartphone diventa un accessorio perché TIM One Number consente di sostituirlo con un semplice smartwatch. Ci sono momenti in cui questa possibilità fa completamente la differenza. Si immagini, ad esempio, una giornata di sci o un allenamento per una mezza maratona: poter partire senza dover infilare lo smartphone in una tasca, con il rischio di romperlo o perderlo e con la scomodità di doverlo conservare all’interno dell’abbigliamento sportivo, significa poter godere di un’esperienza completamente nuova e migliore. Lo stesso vale per una seduta di allenamento in piscina, potendo lasciare lo smartphone nell’armadietto pur restando connessi tramite l’orologio al polso; e ci si può liberare dello smartphone anche in palestra o durante una sgambata in bicicletta; ma il tutto vale anche per un pomeriggio di shopping, una passeggiata all’aria aperta o banalmente quando si arriva in ufficio dopo aver dimenticato a casa lo smartphone. Un servizio, insomma, che offre comodità e serenità, è un backup e una garanzia, dando vita a un concetto di wearable completamente innovativo.

Come funziona?

Non si deve far altro che optare per il servizio TIM One Number: bastano 3,99€/mese (con tre mesi gratuiti per chiunque ne faccia richiesta entro e non oltre il 24 marzo) e la SIM virtuale potrà essere associata al proprio orologio smart. La SIM virtuale porterà sullo smartwatch lo stesso numero, la stessa linea e lo stesso profilo già in uso sullo smartphone. Sarà come condividere la stessa linea TIM su due dispositivi differenti che possono essere utilizzati in modo indipendente l’uno dall’altro.

Il motivo per cui questo servizio rappresenta una piccola grande rivoluzione è evidente: si tratta di un modo completamente nuovo di intendere i dispositivi indossabili di nuova generazione, regalando la possibilità di utilizzare uno smartwatch a tutto tondo, nel pieno delle sue potenzialità e non solo come una succursale del proprio smartphone. Grazie a TIM One Number, lo smartwatch vive una vita propria e piena, indipendente e orgogliosa: come nelle migliori fantasie degli appassionati di KITT (serie TV anni ’80), diventa lo strumento di comunicazione principale e portare il polso vicino alla bocca viene ad avere un valore magico. L’unico requisito per poter utilizzare questo servizio è il possesso di uno smartwatch compatibile con eSIM. In particolari gli orologi utilizzabile con TIM One Number sono ultimi Apple Watch e Samsung Galaxy Watch dotati di connettività cellulare ., ma sarà facile verificare questa caratteristica tra le specifiche del proprio smartwatch per capire se sia adatto. Se così non fosse, varrà la pena considerare il cambio dello smartwatch perché TIM One Number rappresenta davvero qualcosa di nuovo, qualcosa che profuma di libertà.

In collaborazione con TIM