Dopo Vodafone, anche TIM ha acceso la sua rete 5G in Italia, partendo per il momento da due sole città, ma con un programma immaginiamo ben più ambizioso. Intanto, sul sito ufficiale dell’operatore telefonico è possibile avere un’idea di quanto costerà avere un abbonamento dati con connettività 5G proprio con Telecom Italia Mobile. Ovviamente, è possibile decidere d’includere anche uno smartphone nel proprio piano mensile. Ecco tutti i dettagli.

TIM e 5G: dove e quanto

Innanzitutto, è bene specificare che TIM ha inaugurato la sua rete 5G coinvolgendo una porzione di territorio italiano inferiore rispetto a quella scelta da Vodafone. Infatti, l’operatore permette per il momento di sfruttare il nuovo standard unicamente in alcune zone di Roma e di Torino. Siamo abbastanza certi però che non ci vorrà molto prima che la copertura possa essere espansa anche ad altre città italiane.

Quanto ai costi, gli abbonamenti possibili sono due: TIM Advance 5G e TIM Advance 5G TOP. Entrambi comprendono minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. Anche la velocità di trasmissione dati è la stessa: 2Gb/s in download come tetto massimo. A cambiare è la quantità di traffico dati mensile a disposizione dell’utente e i servizi inclusi. Chiaramente, anche i prezzi sono differenti, ecco il riassunto:

Dunque, si parte da 29,99€ al mese per TIM Advance 5G e 49,99€ per la versione TOP. Quest’ultima, è molto costosa, ma offre 100GB di traffico dati mensile in 5G, garantisce un’offerta per quando il cliente è all’estero (3GB di dati, 250 minuti e 250 SMS in roaming) e include anche un pacchetto di minuti per telefonare dall’Italia verso l’estero. Infine, gli appassionati di gaming – più veloce che mai con la rete 5G – avranno a disposizione anche TIMGAMES incluso nel prezzo fino al 31/12/2019. Quanto ai costi di attivazione, TIM Advance 5G costa 9€ mentre la versione TOP non prevede spese iniziali. I pagamenti sono effettuati con addebito su carta di credito o conto corrente.

Come anticipato, l’operatore permette anche di affiancare al piano dati 5G anche uno smartphone da pagare a rate. Al momento, gli unici device disponibili sono Samsung Galaxy S10 5G e Xiaomi Mi Mix 3 5G. Il primo è acquistabile con una anticipo di 199€ e il pagamento di 10€ al mese per 30 rate. Il secondo invece prevede lo stesso anticipo, ma non c’è alcuna rata mensile, sebbene l’impegno sia della stessa durata. Infine, sembra che al catalogo sarà aggiunto a breve anche OPPO Reno 5G.

TIM: 5G e vecchie offerte

I clienti TIM che non dovessero essere intenzionati a cambiare il proprio piano tariffario, potranno mantenerlo senza dover rinunciare – ove presente – alla velocità del 5G. TIM permetterà infatti di pagare una maggiorazione mensile per usufruire del nuovo standard di comunicazione: non sarete contenti di sapere che il prezzo sarà di ben 10€ ogni mese, il doppio di quanto richiesto da Vodafone.

