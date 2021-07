NT Mobile, operatore virtuale che opera sulla Giga Network di Vodafone, svela la sua nuova promo dedicata per il periodo estivo denominata Special 120.

Special 120: i dettagli

La nuova tariffa va a competere direttamente con la Giga 120 di Iliad, infatti, offre 120 Giga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti e SMS sempre senza limiti a soli 9,99 euro mensili.

Grazie agli accordi sul roaming europeo, sono disponibili ben 6GB al mese da utilizzare negli Stati Membri. Mentre, per quanto concerne il traffico voce, è utilizzabile senza alcuna limitazione.

Una volta terminato il pacchetto dati incluso, la navigazione della tariffa verrà bloccata fino al successivo rinnovo. In caso di credito residuo non disponibile o non sufficiente a coprire il costo mensile, l'offerta telefonica non verrà rinnovata.

Costi ed altro

La nuova promozione estiva di NT Mobile è attivabile sostenendo un costo iniziale pari a 9,99 euro una tantum. Inoltre, è possibile acquistare tale promo sia online che nei negozi abilitati alla vendita di questo MVNO. Special 120 è disponibile sia per i nuovi che per i già clienti fino al 31 Luglio 2021. Per le richieste portate a termine online, la spedizione è gratuita. Infine, non è previsto alcun vincolo contrattuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Vodafone

Tariffe