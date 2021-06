Iliad Giga 120 è la tariffa a meno di 10 euro al mese che sostituisce da oggi la vecchia Flash 120.

Iliad Giga 120: i dettagli

La promo in questione offre 120 Giga di traffico dati in 5G (ove disponibile), minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili sia in Italia che verso l'Estero e SMS illimitati a 9,99€ ogni mese.

Tale offerta è praticamente identica alla promozione last minute ed offre sempre 6GB di internet da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea ed in Regno Unito.

Anche questa Giga 120 proprio come la sua gemella non subirà aumenti nell'arco dei mesi, questo perché viene indicata la famosa dicitura “Per Sempre Per Davvero” che ormai contraddistingue il quarto operatore italiano.

La tariffa in questione offre anche senza costi aggiuntivi la navigazione in 5G. La rete di ultima generazione è per ora disponibile in alcune località ad una velocità massima di 855 Mbps in download e 72 Mbps in upload. I paesi dove è già attivo il 5G di Iliad sono: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Costi ed altro

Come per tutte le offerte di Iliad anche questa è disponibile con spedizione e attivazione gratuita. L'unico costo da sostenere è quello relativo alla SIM ed ammonta a soli 9,99 euro una tantum.

