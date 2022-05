Google Assistant su Samsung Galaxy Watch4 è un completo disastro

Qualche giorno fa, dopo numerose settimane di attesa, Google Assistant è finalmente sbarcato sugli smartphone top di gamma Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic dando la possibilità a milioni di utenti di utilizzare l’ottimo assistente digitale di Google al posto di Bixby, ma introducendo anche un grave bug.

A distanza di qualche ora dall’arrivo dell’assistente del colosso di Mountain View, però, sembra che numerosi utenti siano incappati in un problema software piuttosto importante che sta mandando molte persone su tutte le furie.

L’arrivo di Google Assistant su Samsung Galaxy Watch4 ha introdotto un grave bug

Infatti, in base alle informazioni raccolte dalla redazione di Android Police, non solo l’introduzione di Google Assistant ha fatto crollare l’autonomia degli smartwatch in quanto costantemente “in ascolto” per captare la keyword “Ok, Google”, ma si sono anche visti disconnettere il proprio smartwatch dal telefono senza più avere la possibilità di collegarsi nuovamente.

“Se provo a cliccare su aggiungi, mi viene chiesto di fare il pairing dello smartwatch come se dovessi connetterlo a un nuovo smartphone”, sottolinea incredulo (e abbastanza adirato) un utente incappato in questo grave bug, “e mi chiede anche di effettuare il wipe del mio smartwatch, cosa che non vorrei fare considerando che dovrei aggiungere nuovamente tutte le carte su Samsung Pay.”

Ad oggi né il team di Google né quello di Samsung hanno rilasciato informazioni circa il grave problema; pertanto, non è ancora possibile scoprire quale sia il problema di fondo che causa questo bug. Sebbene sia più che comprensibile la delusione dei tanti utenti così tanto entusiasti di installare finalmente l’assistente di Google sul proprio smartwatch, ricordiamo che gli smartwatch di Samsung sono tra i migliori sul mercato e proprio in questi giorni sono in offerta su Amazon con il 39% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.