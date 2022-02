Android 12L fa l'occhiolino ai nuovi Galaxy Tab S8 anche se...

A poche ore di distanza dalla presentazione di Samsung Galaxy S22 e S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra e Samsung Galaxy Tab S8, il colosso sudcoreano torna a parlare di software dopo aver anche confermato la nuova policy degli aggiornamenti: in questo caso svela quando Android 12L sarà disponibile sulla serie Samsung Galaxy Tab S8…più o meno.

Samsung Galaxy Tab S8 riceverà Android 12L ma non si sa bene quando

Come ben sappiamo Android 12L sarà un singolare feature drop di Android 12 pensato appositamente per i tablet Android, i Chromebook e i dispositivi foldable: all'interno del nuovo firmware troveranno posto un gran numero di feature pensate per ottimizzare al massimo Android 12 per questo genere di dispositivi, tra cui la gamma di tablet Samsung di nuova generazione.

Per quanto riguarda il supporto di Android 12L per i nuovi tablet, il colosso sudcoreano ha ufficialmente comunicato ai colleghi di 9to5Google che:

Siamo in costante conversazione con i nostri collaboratori di Google e Android e ci impegniamo a portare Android 12L sui nostri tablet in futuro. Al momento, non abbiamo una sequenza temporale prestabilita per quando Android 12L sarà disponibile su questi dispositivi.

Morale della favola: Samsung ha in programma di rendere disponibile la particolare versione di Android 12 per i nuovi tablet ma non sa ancora bene quando. Secondo la timeline di rilascio ufficiale di Android 12L, Google dovrebbe presentare la versione stabile entro il Q1 2022 quindi, al massimo, entro la fine del mese di marzo.

Infine, questi sono tutti gli smartphone e tablet Samsung che riceveranno l'aggiornamento ad Android 12L.