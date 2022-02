Samsung Galaxy S22 e S22+: UFFICIALI i cameraphone del futuro

Dopo mesi e mesi di rumors, finalmente ci siamo: Samsung ha tolto i veli ai nuovi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. In questo articolo ci focalizzeremo sui primi due dispositivi; stiamo parlando di flagship con fotocamere dinamiche, avanzatissimi e ricchi di tecnologia. A ciò si somma il fatto che sono stati costruiti con materiali ecosostenibili. S22 e S22+ sono eleganti e strizzano l'occhio all'ambiente.

Samsung Galaxy S22 e S22+: le caratteristiche

TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business, ha così dichiarato:

Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo. Ecco perché ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora.

Il comparto fotografico è di altissimo livello. La fotocamera è dotata della rivoluzionaria “Nightography“, ovvero una modalità notte che consente al device di catturare fino al 23% di luce in più rispetto ai flagship dello scorso anno. Non dimentichiamo la tecnologia Adaptive Pixel.

La main camera è una lente da 50 Megapixel, coadiuvata da un tele da 10 MPX e una ultra-wide da 12 Mega. Con la funzionalità “Auto Framing” si possono rilevare fino a 10 persone calibrando così la messa a fuoco della camera. Presente poi la tecnologia VDIS per fare filmati fluidi anche in movimento.

Il fulcro dei nuovi smartpphone è l'intelligenza artificiale del marchio che viene spalmata anche sulle varia funzioni di cui è dotata la camera: pensiamo alla modalità ritratto che riesce a riconoscere anche gli animali.

Il cuore pulsante dei nuovi smartphone è l'Exynos 2200 proprietario, costruito con un costrutto architettonico a 4 nanometri. A questo si aggiunge una batteria super resistente con fast charge da 25W. Il modello Plus invece, gode della tecnologia da 45W.

I pannelli sono realizzati con la tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Il modello standard ha un'unità da 6,1 pollici, il Plus invece, da 6,6. Lo schermo è realizzato con IVB (intelligent vision booster). In più, S22 ha un picco di luminosità di 1.300nit, S22+ arriva ad un picco di 1.750 nit. Grazie a Google, si può usare la condivisione in tempo reale di Duo, così da lavorare insieme ai propri amici e colleghi in maniera smart, anche da distanti.

I due dispositivi hanno un design che richiama quello dello scorso anno, con vetro piatto e finitura posteriore opaca. Anche il modulo fotografico richiama l'estetica del terminale. Si possono acquistare in Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold.

L'azienda ha dichiarato che supporterà il device per quattro generazioni, con aggiornamenti software puntuali Android e precisi. La One UI ora è super personalizzabile e consente di accedere a tante nuove emoji, GIF, stickers e altro ancora.

La serie S22 è stata costruitia con materiale riciclato proveniente dalle reti abbandonate in mare. La compagnia ha collaborato con diversi enti leader del settore. I materiali riciclati si trovano nei modulo audio, nei tasti e in molti altri elementi. Anche la carta della confezione dei telefoni è riciclata al 100%.

Tanta sicurezza a bordo: con Samsung Knox Vault, troviamo un processore di sicurezza e di memoria che permette di isolare le informazioni sensibili come password, dati biometrici o dati di Blockchain dal sistema operativo principale dello device.

Dulcis in fundo, c'è Samsung Wallet che offre pagamenti digitali, gestione di password, ID e molto altro ancora.

Si potranno acquistare su Samsung.com e negli store fisici e online in quattro colori: Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold.

Ecco i prezzi e le configurazioni:

Galaxy S22+ 8GB + 128GB: €1.079

Galaxy S22+ 8GB + 256GB: €1.129

Galaxy S22 standard invece:

versione da 8GB + 128GB: €879

versione 8GB + 256GB : €929

Gli utenti che acquisteranno S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro; basta registrare il flagship sulla piattaforma Samsung Members. In più, è presente una super valutazione del proprio vecchio device usato.