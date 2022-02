Samsung Galaxy S22 Ultra: UFFICIALE il flagship perfetto

Il re dei cameraphone è qui: Samsung Electronics ha finalmente annunciato Galaxy S22 Ultra, il nuovo dispositivo di punta che fonde la potenza e le features della serie Note con il comparto fotografico e la potenza bruta tipica della gamma Galaxy S. Il dispositivo è dotato di S Pen, funzionalità avanzate per le fotografie in notturna, di una batteria che assicura un'autonomia record: ci troviamo di fronte al più potente terminale mai svelato dalla società coreana.

Samsung Galaxy S22 Ultra: le caratteristiche

A tal proposito, TM Roh, President e Head of Samsung Electronics’ MX (Mobile eXperience) Business, ha così dichiarato:

In Samsung ci impegniamo costantemente ad alzare l'asticella dei nostri dispositivi più premium. Galaxy S22 Ultra riprende le funzionalità più amate del Galaxy Note e gli aspetti più celebri della serie S e li combina per un'esperienza mobile davvero unica. Si tratta di un grande passo in avanti per la tecnologia mobile, che definisce un nuovo standard di smartphone.

Il nuovissimo Galaxy S22 Ultra gode di tutte le funzionalità che hanno fatto grandi i device della serie Note, S Pen compresa. Di fatto, pur essendo parte della famiglia S22, questo è il vero erede del Note20 Ultra uscito due anni or sono.

La S Pen è la vera chicca che rende ancora più speciale questo smartphone; non si è mai vista una stilo così veloce e reattiva, grazie anche alla latenza super ridotta che permette di disegnare e scrivere in un modo più che naturale.

Arrivando all'estetica del terminale, notiamo le nuove lenti perfettamente integrate nella scocca. La cornice di metallo crea un look davvero esclusivo e il telefono sembra premium già ad un primo sguardo. Posteriormente troviamo una finitura opaca davvero semplice ma elegante, con bordi squadrati tipici della gamma Note. Viene venduto in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green e, novità su S22 Ultra, Burgundy.

Con questa ammiraglia è possibile riprendere e registrare video in ogni condizione di luce. Con “Nightography” si possono catturare filmati nitidi e dettagliati sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore, di giorno e di notte. Il device è dotato di un sensore con pixel da 2.4um, il più grande sensore che l'azienda abbia mai creato.

Il device mette a disposizione dell'utente tutto il necessario per scattare fotografie uniche; c'è anche il formato RAW a 16 bit che permette di avere una gestione dei dettagli ineccepibile. Con la modalità Pro poi, sembra di avere una reflex tascabile.

Il flagship è dotato del SoC Exynos 2200 che supporta l'elaborazione AI e ML più evoluta di Samsung. Vanta anche il Wi-Fi 6W e ha una batteria che assicura al telefono ore ed ore di autonomia; supporta la fast charge da 45W. Il pannello è un'unità da 6,8 pollici con tecnologia AMOLED 2X con refresh rate adattivo a 120 Hz; la luminosità di picco è di 1750 nit, la più alta mai vista nel settore.

L'azienda promette fino a quattro anni di aggiornamenti Android, con patch di sicurezza al seguito. Il sistema poi è protetto da Samsung Knox Vault, che include un processore di sicurezza e di memoria che consente di isolare completamente le informazioni sensibili come password, dati biometrici o chiavi di Blockchain dal software dell'ammiraglia.

Grazie personalizzazione e tanta attenzione per la privacy con la nuova One UI. Dulcis in fundo, troviamo Samsung Wallet che offre i pagamenti digitali contactless, un gestore delle password e molto altro.

Sarà in vendita su Samsung.com e negli store fisici e online in quattro colori: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.

Ecco le configurazioni e i prezzi:

12GB + 128GB parte da €1.279;

12GB + 256GB costa €1.379;

6GB + 512GB al prezzo di €1.489;

16GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.689 (prodotto esclusivo acquistabile solo su Samsung.com).

Si invitano gli utenti a registrarsi al portale Samsung Members per ricevere in omaggio le Galaxy Buds Pro. In più, c'è una super valutazione dell'usato.