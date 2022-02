Android 12L: quali sono i device Samsung che lo riceveranno?

Mentre Samsung continua l'incredibile lavoro di aggiornamento dei suoi device ad Android 12 con la One UI 4.0 e si appresta anche ad offrire ben 4 aggiornamenti di versioni Android e 5 anni di patch di sicurezza, il colosso sudcoreano ha anche in programma di rilasciare l'update ad Android 12L una volta che sarà reso disponibile da Google: ecco gli smartphone e i tablet Samsung compatibili.

Smartphone e tablet Samsung compatibili con Android 12L

Lo ricordiamo, Android 12L è un particolare feature drop di Android 12 specificamente realizzato per introdurre miglioramenti, ottimizzazioni e nuove feature per i dispositivi foldable, i Chromebook e i tablet. Secondo la timeline ufficiale rilasciata da Google, l'update dovrebbe arrivare entro il Q1 di quest'anno, quindi al massimo entro la fine del mese di marzo. Verosimilmente il colosso sudcoreano sta già preparando i suoi team di sviluppatori per il piano di rilascio dell'aggiornamento per gli smartphone e i tablet a marchio Samsung.

Ecco la lista dei tablet che dovrebbero ricevere l'update:

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 5G

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab Active 3

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Questa, invece, è la lista degli smartphone compatibili: