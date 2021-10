Android 12L: tutte le novità per smartphone pieghevoli, tablet e ChromeOS

Dopo il recente lancio degli smartphone Pixel 6 ed il successivo rilascio della versione stabile di Android 12, Google ha annunciato il sistema operativo Android 12L che porta con sé diverse ottimizzazioni e miglioramenti in favore dei dispositivi con ampio display. La società ha già distribuito la prima Developer Preview, facendo luce su tutte le nuove feature dell'OS in arrivo ad inizio 2022.

Android 12L: principali funzionalità

Facciamo quindi una dettagliata panoramica circa i cambiamenti introdotti da Android 12L DP1, a beneficio di chiunque stia già accarezzando l'idea di utilizzare questa particolare versione del sistema operativo sul proprio terminale.

Nuovo layout a 2 colonne

Su dispositivi con schermi più grandi di 600 dp, l'area notifiche, la schermata di blocco e le impostazioni di sistema troveranno spazio in un layout a 2 colonne. Si tratta certamente di un'ottima notizia per i possessori di tablet e smartphone pieghevoli, che potranno quindi sfruttare al massimo la superficie del display.

Barra delle applicazioni

Android 12L introduce anche una barra delle applicazioni molto simile a quelle che tradizionalmente vengono utilizzate sui PC Windows, mostrando le icone delle applicazioni preferite e consentendo un'esperienza multitasking più fluida ed organizzata tramite la suddivisione dello schermo. La linea divisoria è adesso più evidente, inoltre Google ha aggiunto nuovi pulsanti nella sezione delle app recenti grazie ai quali si potrà fin da subito eseguire più applicazioni in contemporanea a “schermo diviso” (proprio come su smartphone).

Letterboxing migliorato

Le applicazioni che nativamente non sono state progettate per l'esecuzione su device con ampio schermo sono ora in grado di adattarsi perfettamente ed in modo pressoché istantaneo ad ogni diagonale. Inoltre, Android 12L consentirà agli OEM di configurare l'interfaccia in modalità fullscreen tramite colori personalizzati, angoli arrotondati e tanto altro ancora.

Notifiche “con trascinamento”

Sebbene Google non si sia espressa circa questa funzionalità nell'annuncio di Android 12L, Mishaal Rahman ha rivelato che premendo a lungo sulle notifiche sarà possibile trascinarle su un qualunque lato della schermata iniziale per eseguire la rispettiva applicazione a metà schermo.

Selezione rapida degli sfondi

Il launcher di Android 12L DP1 include un nuovo flag che, se abilitato, consente di modificare l'interfaccia mediante alternative di scelta rapida. Come si nota nello screenshot, il menu mostra lo sfondo corrente assieme ad ulteriori 4 opzioni nella zona superiore.

Chiamate nelle vicinanze

Google sta anche lavorando ad una nuova funzionalità per mezzo di cui i proprietari di smartphone Pixel saranno in grado di trasferire le chiamate in arrivo su Google Nest Hub. Non solo telefonate classiche ma anche quelle effettuate tramite applicazioni come WhatsApp, Facebook Messenger o Zoom. Naturalmente, entrambi i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete affinché la comunicazione vada a buon fine.

Animazione d'avvio in Material You

Ed infine, come ultima chicca, il logo animato di Google all'avvio di Android 12L cambia colore in base al tema preselezionato.

Ricordiamo che le prossime Developer Preview saranno disponibili per i seguenti dispositivi:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 5a 5G

Pixel 4

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Successivamente, Google rilascerà le versioni beta di Android 12L su Lenovo Tab P12 Pro e Galaxy Z Fold 3.