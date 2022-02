Samsung svela il Galaxy Tab S8, il tablet più potente di sempre

Dopo averlo sentito nominare per settimane, finalmente Samsung Electronics ha svelato al mondo la nuova serie Galaxy Tab S8. Troviamo Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra; quest'ultimo è il più grande della gamma, il più evoluto e il più potente mai creato. Scopriamo le caratteristiche di questi modelli di seguito.

Samsung Galaxy Tab S8: cosa c'è da sapere

I nuovi tablet di casa Samsung sono perfetti per le videochiamate, per lo streaming e per la produttività. In primo luogo, troviamo camere anteriori ultra-wide, tre microfoni, tecnologia auto-framing e multitasking avanzato con Windows Multi-Active. Non manca poi Samsung Dex (iconico, oramai) e Quick Share. Esteticamente, sono prodotti leggeri, veloci, potenti e realizzati in alluminio super resistente.

TM Roh, President & Head of MX Business di Samsung Electronics, ha così dichiarato:

Poiché ci affidiamo sempre di più ai video per rimanere connessi e per l'intrattenimento, sappiamo che la caratteristica più interessante di un tablet è il grande schermo e la portabilità. Abbiamo lavorato per anni sull'innovazione nelle esperienze mobile per perfezionare la serie Galaxy Tab S8, e per superare i limiti di ciò che è possibile effettuare su un tablet con Galaxy Tab S8 Ultra.

Il modello Ultra, il più potente del trio, gode di un ampio display Super AMOLED da 14,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e vanta cornici sottili (soli 6,3 mm). La cornice è in alluminio Armor che è oltre il 30% più resistente ai graffi.

Le fotocamere sono potentissime (entrambe da 12 Mpx) e riescono a far avere un'esperienza premium con qualità 4K. Con la tecnologia auto-framing di Samsung, l’utente resta sempre a fuoco durante una chiamata. Con i tre microfoni integrati invece, si riescono a ridurre i rumori indesiderati. Completa il tutto, una formazione con quattro speaker by Dolby Atmos.

Parliamo di tablet pensati per la produttività, il gaming e la creatività. Sono dotati del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il primo a 4 nanometri. La RAM arriva fino a 16 GB e lo storage fino a 512 GB per il modello Ultra. Si può espandere la memoria con la microSD fino a 1 TB.

Tutti i modelli supportano il Wi-Fi 6E e il 5G (opzionale). La batteria assicura ore ed ore di autonomia e grazie alla fast charge da 45W si può raggiungere il 100% di carica in 80 minuti.

Con la S Pen tutta nuova, avente una latenza incredibilmente bassa, sarà come scrivere sulla carta. Troviamo poi l'esclusiva partnership di Samsung con Clip Studio Paint che permette di trasformare lo smartphone in una barra degli strumenti e colori digitali, così da sfruttare il tablet come tela bianca senza distrazioni.

Finalmente, i nuovi Tab S8 supportano l'app di video editing più amata dai content creator: LumaFusion. L'azienda ha collaborato con Google per fornire un'esperienza su Duo mai vista prima, ma anche con Microsoft. La One UI Tab 4 di Samsung offre un'esperienza coerente e unica, con una connettività senza soluzione di continuità, per passare facilmente dal proprio tablet allo smartphone e al PC e viceversa.

In più, grazie alle funzionalità di cui dispone, può diventare un secondo monitor portatile con capacità touch per i PC Galaxy. La line-up Galaxy Tab S8 è protetta dalla piattaforma Knox Vault di Samsung, leader nel settore, che mette al sicuro i dati personali e crittografandoli a dover.

Galaxy Tab S8 Ultra viene venduto in colorazione Graphite, mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre colorazioni: Graphite, Silver e Pink Gold.

L'azienda sta anche svelando la nuova Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard che migliora ed espande la potenzialità del Tab S8 Ultra con copri tasti più ampi e retroilluminati, angoli di posizione regolabili e molto altro ancora. È realizzata in pelle poliuretanica antimicrobica e il touchpad è rivestito in vetro. Citiamo anche la Note View Cover trasparente che consente la scrittura a mano con stilo al seguito, e l'accattivante Strap Cover.

L'azienda contribuisce alla lotta contro gli sprechi e l'inquinamento. Il tablet è parzialmente costruito con parti in plastica recuperate dalle reti da pesca abbandonate. In più, le confezioni sono ridotte al minimo, realizzate con carta proveniente da fonti sostenibili.

I tablet si potranno preordinare da oggi 9 febbraio; in omaggio per chi ordina il Tab S8 Ultra, una Book Cover Keyboard. Per chi sceglie un altro modello invece, ci sarà la Book Cover Keyboard Slim.

Prezzi

Galaxy Galaxy Tab S8 arriva con prezzi a partire da 849€;

Galaxy Galaxy Tab S8+ si acquisterà da 999€;

Galaxy Galaxy Tab S8 Ultra avrà un prezzo di lancio di 1.299€.

Cosa ne pensate? Vi piacciono? Fateci sapere le vostre impressioni!