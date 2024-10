Samsung Galaxy S25 Plus vs Galaxy S24 Plus: quali differenze?

Cresce l’attesa per i nuovi smartphone della gamma Samsung Galaxy S25. Le maggiori curiosità del pubblico sono chiaramente rivolte al top di gamma, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra, di cui ci siamo occupati più volte in nostri precedenti articoli.

Oggi però andremo a concentrarci in particolare sul Samsung Galaxy S25 Plus, che promette diverse novità rispetto al modello precedente ma senza mettere in campo una vera e propria rivoluzione.

Samsung Galaxy S25 Plus: cosa sappiamo al momento

Secondo le prime indiscrezioni e considerando i render trapelati online, Samsung Galaxy S25 Plus manterrà un design simile al Galaxy S24 Plus, ma con qualche piccola modifica. Tra queste, un corpo più sottile in Armor Aluminum da 7,3 mm, rispetto ai 7,7 mm del predecessore, ma senza sacrificare la batteria che resterà da 4900 mAh.

Le voci parlano anche di miglioramenti nel comparto fotografico, con un design ad anello che ricorda il modulo visto sul Samsung Galaxy Z Fold 6. Tuttavia, la configurazione dei singoli sensori dovrebbe rimanere invariata, con una principale da 50 MP, una ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo 3X da 10 MP. Nonostante l’assenza di cambiamenti radicali a livello hardware, si prevede che gli aggiornamenti software possano comunque migliorare la qualità delle immagini.

Per quanto riguarda lo schermo, Samsung Galaxy S25 Plus dovrebbe integrare un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Un miglioramento atteso riguarda la luminosità massima, che potrebbe essere incrementata: si spera che Samsung mantenga il rivestimento antiriflesso già visto nel Galaxy S24 Ultra, per una più efficace leggibilità.

Dal punto di vista delle prestazioni, Samsung Galaxy S25 Plus sarà probabilmente dotato del chip Snapdragon 8 Gen 4 per Galaxy, già sottoposto a benchmark con risultati eccellenti. Questo processore supererà persino le prestazioni dei nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max. Samsung continuerà inoltre ad investire sull’intelligenza artificiale, con l’espansione delle funzionalità di Galaxy AI.

In generale, Samsung Galaxy S25 Plus sembra rappresentare un’evoluzione piuttosto che una rivoluzione: le novità rimarranno graduali e mirate, per cui chi già possiede un Galaxy S24 Plus potrebbe non trovare motivi sufficienti per un upgrade immediato, a meno che si dovesse puntare alla ricerca delle ultime novità in termini di prestazioni o design in una fascia di prezzo simile.