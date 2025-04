Motorola Edge 60: design, caratteristiche e colori non sono più un segreto

Dopo il recente lancio dell’Edge 60 Fusion, l’azienda si prepara ad ufficializzare il nuovo Motorola Edge 60.

I primi render trapelati in esclusiva mostrano uno smartphone Motorola che riprende il design del fratello minore, ma introduce interessanti novità. Tra queste, spiccano due nuove colorazioni, blu e verde, realizzate in collaborazione con Pantone.

Manca poco al lancio di Motorola Edge 60

Immagini

Frontalmente, Motorola Edge 60 monta un ampio display quad-curvo AMOLED con foro centrale per la fotocamera. Sul retro abbiamo un modulo fotografico triplo disposto verticalmente, accompagnato da un flash LED. Le immagini mostrano un corpo sottile e dai bordi arrotondati, pensato per offrire una presa confortevole. A destra si collocano i tasti volume e di accensione, mentre nella parte inferiore ci sono lo slot per la SIM, la porta USB-C e la griglia dell’altoparlante.

Sotto la scocca, il nuovo Motorola Edge 60 dovrebbe integrare il chipset MediaTek Dimensity 7400 (o 7300), affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e da uno storage UFS 3.1 fino a 512 GB. Il comparto fotografico è uno dei punti forti del dispositivo: la fotocamera principale sarà un sensore Sony IMX890 da 50MP con stabilizzazione OIS, supportata da una ultra-wide da 13MP e da un sensore di luce 3-in-1 per la regolazione automatica della temperatura colore.

A livello software, il telefono arriverà con Android 15 e la nuova interfaccia Hello UI, che integra funzioni AI per il miglioramento delle foto e delle prestazioni. Motorola promette 3 anni di aggiornamenti principali e 4 anni di patch di sicurezza mensili. La batteria, da 5.500 mAh, supporta la ricarica rapida da 65W e dovrebbe assicurare una lunga autonomia.

Notevole anche la cura per i materiali: il retro di Motorola Edge 60 è realizzato in eco-pelle 3D, che offre una sensazione al tatto raffinata ed una presa sicura, mentre il display è protetto da Gorilla Glass 7i con tecnologia AquaTouch, per un uso ottimale anche con schermo bagnato. Il tutto è completato dalla certificazione IP68/69, che garantisce resistenza a polvere ed acqua. Per adesso, le informazioni circa il prezzo e la disponibilità sul mercato di Motorola Edge 60 non sono ancora disponibili, ma vi aggiorneremo in caso di novità.