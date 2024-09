Samsung Galaxy S25 Plus non sfigura in queste nuove immagini

Recenti fughe di notizie hanno svelato i render del Samsung Galaxy S25+, modello “di mezzo" della nuova serie Galaxy S25, mesi prima del suo lancio ufficiale.

Le immagini sono state diffuse da Android Headlines, la stessa fonte che aveva rivelato il design del modello base, vale a dire Samsung Galaxy S25, solo pochi giorni fa.

Samsung Galaxy S25 Plus: cosa cambia da S24 Plus?

Immagini

Si è fatto un gran parlare degli altri due smartphone che comporranno la nuova gamma: ora è giunto il momento di occuparci in maniera più approfondita dell’opzione intermedia. Samsung Galaxy S25 Plus non sembra presentare cambiamenti drastici rispetto al suo predecessore in termini di dimensioni o spessore. L’azienda manterrà il display invariato e senza ridurre ulteriormente le cornici, avendo già fatto un notevole lavoro in tal senso con la gamma Galaxy S24.

Un dettaglio interessante riguarda il retro del dispositivo. Samsung Galaxy S25+ sarà dotato di anelli della fotocamera testurizzati, che ricordano il design del Galaxy Z Fold 6. Si parla inoltre di un possibile “design a doppio strato" per gli anelli delle fotocamere nei modelli base e Plus, una caratteristica insolita che però non è presente nei render attuali.

Dal punto di vista tecnico, la capacità della batteria resterà la medesima dell’unità precedente. Per quanto riguarda i chipset, la situazione è ancora nebulosa: molti si aspettano il processore Snapdragon 8 Gen 4, ma altre fonti suggeriscono che in alcuni mercati potrebbe essere utilizzato l’Exynos 2500.

Samsung Galaxy S25+ rappresenta dunque una continuazione della filosofia di design raffinato e minimalista dell’azienda, con alcune novità nella zona posteriore ed il potenziale utilizzo di chip differenti a seconda del mercato. Trattandosi di mere indiscrezioni, non è possibile fin da ora ottenere conferme certe a riguardo ma sarà necessario attendere la presentazione ufficiale della nuova gamma di Samsung Galaxy S25, in programma per l’inizio del prossimo anno.