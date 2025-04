Samsung Galaxy S25: il prossimo aggiornamento avrà diverse sorprese

A poco più di due mesi dal lancio della serie Galaxy S25, Samsung continua a perfezionare i suoi flagship con aggiornamenti software mirati.

Il prossimo update, che sarà disponibile in questi giorni, non si limiterà ad integrare una semplice patch di sicurezza ma porterà con sé diverse ottimizzazioni per la One UI 7, rendendo l’esperienza d’uso su questi smartphone Samsung ancora più completa.

Cosa includerà l’ultimo aggiornamento per i Samsung Galaxy S25

Tra le novità più attese c’è il miglioramento dell’animazione di ricarica, sia nella status bar che nella lock screen. Gli utenti Samsung avevano notato come l’attuale versione risultasse poco fluida, soprattutto sui Galaxy S25 base, ma secondo le anticipazioni del noto insider @tarunvats33, questo problema verrà risolto con il prossimo aggiornamento. Inoltre, sarà ottimizzata anche l’animazione della Now Bar per il media player, che diventerà più armoniosa e meglio integrata con il sistema.

Oltre alle animazioni, Samsung pare aver lavorato anche su alcuni bug legati ai toggle di Localizzazione e Dati mobili nel Quick Panel, risolvendo quei fastidiosi problemi che alcuni utenti avevano segnalato nelle scorse settimane. La patch di sicurezza di aprile 2025, già disponibile per i partecipanti al programma beta di Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, arriverà presto anche sulla serie dei Galaxy S25, consolidando ulteriormente le prestazioni e la sicurezza del dispositivo.

Come sempre accade in questi casi, l’aggiornamento potrebbe non essere disponibile fin da subito ma arriverà comunque nel giro di pochi giorni: il suggerimento è di verificarne la presenza tra le impostazioni del vostro Samsung Galaxy S25.