Galaxy S25 Ultra supererà le performance di iPhone 16 Pro Max?

L’iPhone 16 Pro Max, punta di diamante dell’ultima gamma di smartphone a marchio Apple, è equipaggiato con il potente chipset A18 Pro: attualmente, si tratta di uno dei processori più performanti sul mercato.

Tuttavia, sembra che nel 2025 il panorama mobile potrebbe subire un ulteriore cambiamento con l’arrivo del Samsung Galaxy S25 Ultra, che rischia addirittura di superare iPhone 16 Pro Max in termini di prestazioni.

iPhone 16 Pro Max sarà spodestato da Galaxy S25 Ultra?

Secondo i benchmark trapelati di recente, Samsung Galaxy S25 Ultra sarà dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, un processore che potrebbe arrivare in versione overclockata esclusiva per questo dispositivo. I risultati dei test mostrano numeri impressionanti: Galaxy S25 Ultra ha raggiunto 3.069 punti per le prestazioni in single-core e 9.080 punti per quelle in multi-core. A titolo di confronto, il chipset A18 Pro dell’iPhone 16 Pro Max ha ottenuto risultati simili per quanto riguarda il single-core, ma un punteggio leggermente inferiore nel multi-core, dove Samsung Galaxy S25 Ultra sembra prevalere.

Questi risultati potrebbero rappresentare un importante punto di forza per Samsung nella sfida con Apple, specialmente in termini di prestazioni multi-core. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare come i benchmark, nel concreto, offrano solo un quadro parziale della situazione. Le performance reali di uno smartphone non si limitano ai numeri ma coinvolgono anche fattori come l’ottimizzazione del software, l’efficienza energetica e l’esperienza utente generale.

Detto ciò, i dati appena descritti potrebbero comunque rivelarsi un elemento chiave per le strategie di marketing in casa Samsung, promuovendo Galaxy S25 Ultra come il nuovo punto di riferimento in termini di potenza.

La conferma definitiva arriverà nei prossimi mesi. Qualcomm dovrebbe annunciare ufficialmente lo Snapdragon 8 Gen 4 a breve e Samsung presenterà gli attesi modelli della gamma Galaxy S25 all’inizio del 2025: solo allora sarà possibile valutare con esattezza le prestazioni di S25 Ultra, così da capire se effettivamente sarà in grado di superare l’iPhone 16 Pro Max di Apple.