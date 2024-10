Samsung Galaxy S25 Ultra è sottilissimo in queste nuove immagini

Abbiamo più volte sottolineato la forte probabilità che Samsung apporti modifiche significative al design del suo prossimo telefono di punta, vale a dire Samsung Galaxy S25 Ultra, rendendolo più sottile e maneggevole rispetto ai modelli precedenti.

A tal proposito, le immagini dell’unità dummy del dispositivo, trapelate online e condivise dal blog Online Solitaire in collaborazione con @xleaks7, ci offrono un’accurata anteprima (con tutte le riserve del caso).

Spunta l’unità fittizia di Samsung Galaxy S25 Ultra

Immagini

Il corpo del Samsung Galaxy S25 Ultra appare sicuramente più snello, mantenendo un aspetto elegante e sofisticato. Questo potrebbe rappresentare un cambiamento gradito per gli utenti, dato che i modelli Ultra della serie Galaxy sono stati spesso criticati per essere troppo grandi e difficili da maneggiare.

Secondo le indiscrezioni, Samsung Galaxy S25 Ultra misurerà 162,82 x 77,65 x 8,25 mm, quindi sarà leggermente più alto e stretto rispetto al Galaxy S24 Ultra, che misura 162,30 x 79,00 x 8,60 mm. Tali differenze potrebbero non essere immediatamente percepibili ma contribuiranno a migliorare la presa del dispositivo, che dovrebbe risultare più facile da impugnare anche grazie agli angoli maggiormente arrotondati.

Oltre al design rinnovato, Samsung Galaxy S25 Ultra offrirà specifiche tecniche di fascia alta, come da tradizione per i modelli Ultra della serie Galaxy. Si prevede la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che garantirà prestazioni eccellenti. Sul fronte fotografico, lo smartphone dovrebbe integrare una configurazione quadrupla con sensore principale da 200 MP, affiancato da fotocamere aggiuntive da 50 MP, 10 MP e da un altro sensore da 50 MP, per un’esperienza fotografica impeccabile. Lo schermo sarà invece un Dynamic AMOLED da 6,86 pollici, che offrirà immagini nitide e dai contrasti ben marcati.

Ma tornando a parlare dell’ambito puramente estetico, ricordiamo che queste informazioni provengono da un’unità fittizia non confermata, quindi potrebbero esserci ulteriori modifiche nel modello finale. Tuttavia, le anticipazioni suggeriscono come Samsung stia effettivamente cercando di migliorare l’ergonomia e il design dei suoi top di gamma, fra cui proprio il Galaxy S25 Ultra, mantenendo al contempo le elevate prestazioni a cui gli utenti sono abituati.