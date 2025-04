Samsung One UI 8 si avvicina e potrebbe debuttare su questi smartphone

Mentre gran parte dei produttori Android ha già completato il rollout di Android 15, Samsung è ancora alle prese con One UI 7, le cui versioni beta sono arrivate con molto ritardo.

Nonostante la serie dei Samsung Galaxy S25 sia stata lanciata con a bordo il nuovo software, dispositivi più vecchi come i Galaxy S24, oltre ai foldable Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, hanno dovuto attendere più a lungo del previsto. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare con One UI 8, la cui roadmap inizia già a delinearsi in base alle nuove indiscrezioni.

One UI 8: lancio previsto con Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7

Secondo fonti citate da SamMobile, One UI 8 debutterà in anteprima sui prossimi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, il cui arrivo è previsto per il mese di luglio. Modelli più recenti come i Samsung Galaxy S25, Galaxy Z Fold 6, Flip 6 ed S24 potrebbero ricevere l’aggiornamento poco dopo. Intanto, il rollout stabile di One UI 7 partirà ufficialmente oggi, 7 aprile, per Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Flip 6.

La tempistica per il rilascio di One UI 8 sembra allinearsi con quella di Android 16, il cui lancio stabile è atteso per giugno. Google ha già avviato le fasi avanzate del beta testing e Samsung non intenderebbe restare indietro: una recente build testata su Galaxy S25 conferma come il lavoro sul nuovo software sia già in corso. Sebbene manchino informazioni su come verrà organizzato il programma beta pubblico per One UI 8, è dunque probabile che l’azienda coreana punti su un debutto ufficiale entro luglio, a meno di imprevisti.

Questa strategia consentirebbe ai nuovi foldable Samsung di essere tra i primi ad integrare Android 16, superando persino i Pixel di Google, il cui lancio è previsto per agosto. Un vantaggio temporale di poche settimane, certo, ma significativo dopo i ritardi accumulati da Samsung con la One UI 7.