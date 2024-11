Samsung Galaxy S25: i nuovi colori non sono affatto entusiasmanti

Con l’avvicinarsi dei Samsung Galaxy S25, emergono ulteriori dettagli circa le opzioni di colore fra cui sarà possibile scegliere.

In particolare, un recente post di Tarun Vats su X (Twitter) ha svelato due presunte colorazioni per Samsung Galaxy S25 ed S25 Plus: nello specifico, Sparkling Green e Sparkling Blue.

Come sempre accade in questo casi, vi ricordiamo che i rumor non godono di alcuna conferma ufficiale da parte di Samsung e, quindi, nel concreto potremmo assistere ad una situazione ben diversa.

Samsung, puoi fare di meglio: questi colori non convincono

Le immagini mostrano due smartphone Samsung, uno in versione verde chiaro e l’altro in blu grigiastro. Secondo Vats, questi colori rappresentano le tonalità già menzionate in una precedente fuga di notizie, che aveva anticipato la disponibilità di quattro opzioni per il Samsung Galaxy S25 e cinque per l’S25 Plus, tra cui le varianti Moon Night Blue, Silver Shadow e Midnight Black (esclusiva per il modello Plus).

Pare quindi che Samsung stia puntando su una palette più sobria e meno sgargiante ma, a detta di alcuni utenti che hanno già visionato le immagini, questi colori appaiono meno “scintillanti” di quanto il nome “Sparkling” suggerisca. C’è chi spera nell’introduzione di alternative più vivaci, magari fin dal momento della presentazione ufficiale o eventualmente con disponibilità in un secondo momento ed in esclusiva per lo shop online, come è già accaduto per i precedenti modelli.

Per quanto riguarda il Galaxy S25 Ultra, sempre tenendo conto delle anticipazioni, Samsung avrebbe pensato alle soluzioni Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray e Titanium Silver. Da un punto di vista estetico, questi colori trasmetterebbero un senso di resistenza e solidità, proponendo il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra non solo come un top di gamma dalle caratteristiche tecniche sorprendenti ma anche come un modello dal look più deciso, elegante e raffinato, strizzando l’occhio ai professionisti.