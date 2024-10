Samsung Galaxy S25 Series: svelati tutti i colori di ogni modello

Samsung, al pari di molti altri produttori in questi ultimi anni, non si è certo distinta per l’originalità delle varianti cromatiche scelte in favore dei suoi nuovi smartphone, con combinazioni di colori spesso ridondanti ed alquanto limitate, che non contribuivano ad una netta differenziazione rispetto ai modelli precedenti.

In queste ore, tuttavia, è emersa una notizia interessante legata agli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, il cui arrivo è fissato per il primo trimestre del prossimo anno.

Samsung Galaxy S25: un restyling necessario

Ross Young, noto insider e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha anticipato che la nuova serie introdurrà una gamma di colori più vivaci e ricercati.

Per Samsung Galaxy S25 in versione base, gli utenti potranno scegliere tra Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue e Sparkling Green: tonalità più moderne ed accattivanti rispetto, ad esempio, ai convenzionali Amber Yellow, Cobalt Violet e Marble Gray di Galaxy S24.

Chiunque dovesse scegliere Samsung Galaxy S25+ avrebbe a disposizione gli stessi colori, ma con l’aggiunta del Midnight Black, mentre il Samsung Galaxy S25 Ultra, destinato ad un pubblico più esigente, proporrà le varianti “Titanium” del nero, grigio, blu ed argento, già apprezzate con il Galaxy S24 Ultra.

Un aspetto interessante, svelato sempre da Young, riguarda l’intenzione da parte di Samsung di rendere tutte le varianti cromatiche disponibili fin da subito, già a partire dal modello standard: una scelta che eviterebbe la frustrazione di vedere un successivo arrivo di tonalità più sgargianti e riservate solo allo shop online.

Queste anticipazioni non sono ancora state confermate, ma la speranza dei fan è che si possa effettivamente andare incontro ad un cambio di rotta. Anche l’occhio vuole la sua parte ed è chiaro che la disponibilità di colori più differenziati ed al passo con i tempi potrebbe rappresentare un valore aggiunto non trascurabile per i nuovi Samsung Galaxy S25.