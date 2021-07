Nuove indiscrezioni provenienti dalla Cina affermano che il Samsung Galaxy S22 avrà un display con foro di perforazione. Sì, lo stesso che abbiamo visto sul flagship attuale e sul modello dello scorso anno.

Samsung Galaxy S22: selfiecam punch-hole, ancora

Una nuova voce di corridoio cinese riguardante uno smartphone di punta di casa Samsung mai visto prima è appena emersa sul noto social di microblogging cinese Weibo. Il rumor riguarda la futura line-up di flagship, la serie Galaxy S22 (o Galaxy S30, che dir si voglia).

Per chi non lo sapesse, si prevede che gli sparatutto selfie di nuova generazione nei telefoni di punta lasceranno il posto alle famigerante selfiecam under-display che dovrebbero diventare mainstream a partire dal prossimo anno.

Tuttavia, sembra che il gigante tecnologico sudcoreano si asterrà dal fare questo cambiamento ancora per un po'. La notizia arriva dal tipster cinese @数码闲聊站 che crede che la società commercializzerà la gamma di device di punta del prossimo anno con fotocamere perforate sul pannello a causa dell'immaturità della tecnologia “sotto lo schermo”.

L'informatore ha aggiunto che il Galaxy Z Fold3 sarà il primo del marchio a presentare una fotocamera sotto l'unità. Ad ogni modo, la serie Galaxy S30 di punta della prossima generazione presenterà ancora uno snapper sul pannello anteriore a causa dell'acerbità di tale tecnologia. In altre parole, Samsung potrebbe optare per una feature più vecchia ma più affidabile mentre cerca di perfezionare al meglio l'implementazione di quella più recente.

Secondo quanto riferito, la selfiecam sulla serie S30 sarà inserita nella regione centrale superiore dello schermo, mentre il suo sensore di immagine posteriore principale avrà una risoluzione di 100 megapixel. Mentre alcune voci indicavano un ISOCELL da 200 megapixel sul modello Ultra della gamma, altri rapporti affermano che l'azienda offrirà il classico chip da 100 MPX.

Tenete ì presente che questo è ancora un rapporto non confermato ed è ancora troppo presto per parlare della gamma di prodotto di punta del 2022, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con “un pizzico di sale” per il momento e di restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

