Samsung potrebbe reintrodurre il raffreddamento a camera di vapore per la futura gamma di flagship del 2022, ossia i Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22: cosa sappiamo?

Un recente rapporto di Taiwan afferma che i partner e i fornitori della catena di approvvigionamento dell'azienda si stanno preparando a sviluppare soluzioni di raffreddamento a camera di vapore per la futura serie di flagship di casa Samsung del 2022.

In particolare, la soluzione di raffreddamento a camera di vapore potrebbe essere implementata nella line-up Galaxy S22 la cui presentazione è prevista per il 2022.

Poiché gli smartphone diventano più sottili e leggeri, con molti componenti interni e funzionalità che aumentano la temperatura dei dispositivi durante il funzionamento, la necessità di avere soluzioni di raffreddamento come si deve non può essere ignorata.

Mentre la limitazione del processore dello smartphone è destinata a ridurre la temperatura complessiva, il rovescio della medaglia implica che il dispositivo potrebbe non funzionare in modo ottimale dal punto di vista delle prestazioni. Poiché il surriscaldamento del dispositivo è una seria sfida operativa per i produttori di smartphone, è sempre fondamentale per un'azienda sviluppare soluzioni che siano all'altezza delle sfide per il mercato ha da offrire. Sappiamo che i telefoni forniranno le massime prestazioni dello smartphone estendendo anche la durata della batteria.

La soluzione di raffreddamento a camera di vapore negli smartphone è stata implementata in precedenza in alcuni prodotti del marchio come il Galaxy S20 e la serie Note 20. Sembra essere una soluzione di raffreddamento migliore rispetto al metodo tradizionale prevalente nella maggior parte degli smartphone.

L'approccio della camera a vuoto prevede il posizionamento di un sistema di dissipazione del contenitore metallico sigillato sotto vuoto all'interno del telefono capace di trasformare in modo efficiente il calore generato attraverso un meccanismo di vaporizzazione. La soluzione in questione abbassa efficacemente la temperatura del dispositivo più velocemente di un dissipatore di calore o persino del pad termico in grafite utilizzato in alcuni modelli.

Con un meccanismo di raffreddamento più efficiente, vengono garantite prestazioni ottimali del chipset dello smartphone anche in situazioni sotto stress che possono aumentare la generazione di calore come i giochi e altre applicazioni ad alta intensità di processore. La durata della batteria è ottimizzata per presentare un migliore meccanismo di raffreddamento.

Non ci sono state indicazioni formali da parte di Samsung quindi questa, per ora, rimane solo una speculazione e vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

Samsung

Smartphone