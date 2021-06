Il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3 sono i prossimi dispositivi premium di casa Samsung. Questi smartphone dovrebbero diventare ufficiali in occasione di un evento chiamato “Galaxy Unpacked” che, stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web, sappiamo che sarà il 3 agosto. Prima di questo, abbiamo imparato di più su di loro nei giorni passati. L'ultima fuga di notizie su questi telefoni ha appena rivelato le dimensioni dei loro display.

Galaxy Z Fold3 e Z Flip3: cosa sappiamo?

Secondo un rapporto di ETNews (pubblicato dal tipster @FrontTron), il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3 presenteranno gli schermi delle seguenti dimensioni.

Z Fold 3:

Exterior 6.23"

Inner 7.55"



Z Flip 3:

External 1.9"

Z Flip 3:

External 1.9"

Inner 6.7"

Galaxy Z Fold3

Display esterno: 6,23 pollici;

Display principale: 7,55 pollici.

Samsung Galaxy Z Flip3

Schermo esterno: 1,9 pollici;

Schermo principale: 6,7 pollici.

Secondo @FrontTron, i pannelli di questi dispositivi pieghevoli potrebbero avere le seguenti proporzioni.

Galaxy Z Fold3

Schermo di copertina: 5:4;

Schermata principale: 4:3:2.

Proporzioni del display del Samsung Galaxy Z Flip3

Schermata di copertina: N/A;

Schermata principale: 25:9.

Secondo i rapporti precedenti, il device più grande supporterà uno speciale stilo S Pen chiamato “Fold Edition”. Inoltre, stando agli ultimi rumor e leaks emersi online, sembra che arriverà con una fotocamera sotto il display. D'altra parte, il Galaxy Z Flip3 presenterà una finitura bicolore molto particolare e lussuosa. Non di meno, i terminali pare che costeranno di meno dei loro predecessori, anche se su questo noi non ci speriamo particolarmente. Sarebbe troppo bello per essere vero.

Ultimo ma non meno importante, si dice che la loro produzione sia iniziata prima della presentazione di inizio agosto. Dovrebbero iniziare ad arrivare ai clienti nel corso del mese in cui verranno svelati al mondo.

Non sappiamo quale sarà il processore che alimenterà i suddetti device; si ipotizza una soluzione di Qualcomm (magari lo Snapdragon 888 Plus appena annunciato o il vecchio SoC di inizio anno), anche se vi invitiamo a prendere le dichiarazioni con “un pizzico di sale“.

